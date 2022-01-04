«Тур де Ски». Непряева, Андерссон, Диггинс, Сорина, Хагстрем и Пярмякоски пробегут коньковый масс-старт в гору

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4 января на лыжной многодневке «Тур де Ски» пройдет женский 10-километровый масс-старт в гору свободным стилем.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Валь-ди-Фьемме, Италия

Женщины

Масс-старт в гору

10 км, свободный стиль

Начало – 13.30 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Eurosport

Старт-лист

1. Наталья Непряева (Россия)

2. Эбба Андерссон (Швеция)

3. Йоханна Хагстрем (Швеция)

4. Кертту Нисканен (Финляндия)

5. Джесси Диггинс (США)

6. Криста Пярмякоски (Финляндия)

7. Анамария Лампич (Словения)

8. Хайди Венг (Норвегия)

9. Татьяна Сорина (Россия)

10. Йоханна Матинтало (Финляндия)

11. Тереза Штадлобер (Австрия)

12. Катарина Хенниг (Германия)

13. Тириль Венг (Норвегия)...

26. Екатерина Смирнова (Россия)...

30. Анастасия Рыгалина (Россия)...

33. Лилия Васильева (Россия)...

42. Христина Мацокина (Россия)

Расписание трансляций «Тур де Ски»

«Тур де Ски». Непряева лидирует в общем зачете, Андерссон идет 2-й и уступает больше минуты, Сорина – 6-я

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