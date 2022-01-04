Ротенберг выиграл первый матч на посту главного тренера СКА – 5:1 у «Куньлуня»

СКА обыграл «Куньлунь» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Это была первая игра Романа Ротенберга на посту главного тренера клуба из Санкт-Петербурга.

Сегодня, 4 января, СКА официально объявил о назначении главы штаба и вице-президента клуба новым главным тренером.

Валерий Брагин стал старшим тренером команды.

В 2019 году Ротенберг окончил Высшую школу тренеров Сибирского государственного университета физической культуры и спорта (СибГУФК) в Омске.

С сентября 2020 года он стал появляться на скамейке СКА в качестве тренера. Брагин возглавлял команду с июня 2020 года.

Первую победу в качестве исполняющего обязанности главного тренера клуба Ротенберг одержал 9 октября 2020 года.

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