Ротенберг сказал «Йозе Марино», говоря о начале работы Моуринью переводчиком Фергюсона

Главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции после матча с «Куньлунем» (5:1) рассказал о том, как начинал работать футбольный тренер Жозе Моуринью.

Ротенберг ошибся, сказав, что Моуринью был переводчиком у Алекса Фергюсона. На самом деле специалист был переводчиком у Бобби Робсона в «Спортинге» и «Порту», после чего стал его ассистентом в «Барселоне».

Отметим, что Ротенберг назвал тренера «Йозе Марино».

Игра с китайским клубом стала для Ротенберга первой на посту главного тренера клуба из Санкт-Петербурга.

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