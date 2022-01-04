Смолов отказался от МЛС, так как хочет играть за сборную России. Он вернется к идее с США через год-полтора

Стало известно, почему нападающий отказался от варианта с переходом в один из клубов .

«В декабре Федору сообщили о нескольких вариантах в США. Он подумал и отказался от них, сообщив своим представителям, что хотел бы еще поиграть в России.

Его главная мотивация – возможность и дальше вызываться в сборную, сыграть в матчах плей-офф отбора на и в случае успеха поехать Катар. Он понимает: при игре в США дорога в сборную будет закрыта.

При этом идея не ушла окончательно, но к ней он вернется через год-полтора», – приводит Metaratings.ru слова источника, близкого к футболисту.

Ранее сообщалось, что предлагает Смолову контракт на 1,5 года, игрок заинтересован и готов к снижению зарплаты. Сейчас он получает 2,6 млн евро в год без учета бонусов.

Появлялась информация о том, что «Динамо» заплатит за форварда 10 млн рублей.

В этом сезоне 31-летний нападающий провел 22 матча за «Локомотив» во всех турнирах и забил 7 голов. Его полная статистика – здесь.