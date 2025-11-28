Шервуд о возможном обмене из «Ванкувера»: «Стараюсь не обращать внимание на слухи, живу сегодняшним днем. Контрактная проблема решится сама собой»

Кифер Шервуд о возможном обмене из «Ванкувера»: живу сегодняшним днем.

Форвард «Ванкувера » Кифер Шервуд заявил, что не обращает внимание на слухи о возможном обмене.

Ранее инсайдер Даррен Дрегер сообщил, что «Кэнакс» не ведут переговоры с игроком о новом контракте и могут обменять его в дедлайн.

В текущем сезоне 30-летний нападающий набрал 16 (12+4) очков за 24 матча и применил 99 силовых приемов (второе место в НХЛ ).

Его действующее соглашение со средней годовой зарплатой 1,5 млн долларов рассчитано до 30 июня 2026 года.

«Я стараюсь не обращать внимание на слухи. Стараюсь сосредоточиться на игре и жить настоящим. Мне здесь нравится, мне нравится эта команда, так что я живу сегодняшним днем.

Вся эта контрактная проблема решится сама собой. Я сосредоточен на том, чтобы хорошо провести время здесь и одерживать победы с командой, чтобы переломить ситуацию и вернуться в зону плей-офф.

Нужно быть профессионалом и сохранять позитивный настрой во всем. Стоит сосредоточиться на том, что можно контролировать», – сказал Шервуд.