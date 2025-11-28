Светлов о Кузнецове в «Металлурге»: «Ему сложно принять двукратное сокращение игрового времени. Надеюсь, Евгений еще завоюет доверие Разина. Это форвард нашего, советского стиля»

Сергей Светлов: Кузнецову в «Металлурге» трудно принять сокращение времени.

Сергей Светлов считает, что «Металлург » пока не нашел место для форварда Евгения Кузнецова .

33-летний форвард провел за команду 13 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 7 (0+7) очков при среднем времени на льду 12:11.

– На мой взгляд, «Металлург» – самая играющая команда этого чемпионата. Великолепное по составу нападение, много мастеров, способных играть и решать на высоких скоростях.

Трудно искать у такой команды с такой комплектацией проблемные места. Может, пока все-таки не найдено место для Евгения Кузнецова. Оба стыковых матча с «Авангардом» это показали.

– Что конкретно?

– Вчера Евгений сыграл чуть более десяти минут. Это время игрока третьего-четвертого звена. Кузнецов всегда играл по двадцать минут – и ему сложно принять двукратное сокращение.

Причем это касается не только функциональной формы игрока, но и ментальной. Всю свою карьеру ты был в числе лидеров, звездой, а тут приходится перестраиваться на роль игрока эпизода, скажем так, подхватывающего рояль.

Каждому из нас в свое время пришлось делать этот шаг – из лидера команду в массовку. Психологически это очень непросто – переоценить себя, перестроить свои амбиции. Плюс, как ни странно, играть 20 минут легче, чем десять – все время в игровом режиме, не теряешь ритм.

Но я все-таки надеюсь, что Кузнецов еще сможет прибавить и завоевать доверие тренера [Андрея Разина ]. Яркий, интересный форвард, нашего, еще советского, стиля, – сказал бывший тренер клубов КХЛ .