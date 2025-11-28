Светлов о Кузнецове в «Металлурге»: «Ему сложно принять двукратное сокращение игрового времени. Надеюсь, Евгений еще завоюет доверие Разина. Это форвард нашего, советского стиля»
Сергей Светлов считает, что «Металлург» пока не нашел место для форварда Евгения Кузнецова.
33-летний форвард провел за команду 13 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 7 (0+7) очков при среднем времени на льду 12:11.
– На мой взгляд, «Металлург» – самая играющая команда этого чемпионата. Великолепное по составу нападение, много мастеров, способных играть и решать на высоких скоростях.
Трудно искать у такой команды с такой комплектацией проблемные места. Может, пока все-таки не найдено место для Евгения Кузнецова. Оба стыковых матча с «Авангардом» это показали.
– Что конкретно?
– Вчера Евгений сыграл чуть более десяти минут. Это время игрока третьего-четвертого звена. Кузнецов всегда играл по двадцать минут – и ему сложно принять двукратное сокращение.
Причем это касается не только функциональной формы игрока, но и ментальной. Всю свою карьеру ты был в числе лидеров, звездой, а тут приходится перестраиваться на роль игрока эпизода, скажем так, подхватывающего рояль.
Каждому из нас в свое время пришлось делать этот шаг – из лидера команду в массовку. Психологически это очень непросто – переоценить себя, перестроить свои амбиции. Плюс, как ни странно, играть 20 минут легче, чем десять – все время в игровом режиме, не теряешь ритм.
Но я все-таки надеюсь, что Кузнецов еще сможет прибавить и завоевать доверие тренера [Андрея Разина]. Яркий, интересный форвард, нашего, еще советского, стиля, – сказал бывший тренер клубов КХЛ.