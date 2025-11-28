Маккиннон – главный претендент на «Харт Трофи» после четверти сезона по версии сайта НХЛ. Бедард – 2-й, Селебрини – 3-й, Макдэвид – 4-й, Малкин делит 10-е место

Нэтан Маккиннон – главный претендент на «Харт Трофи» после четверти сезона.

Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон – главный претендент на приз самому ценному игроку для своей команды в регулярке НХЛ по версии сайта лиги.

В голосовании для определения фаворитов на «Харт Трофи» по итогам четверти сезона приняли участие 16 экспертов. Каждый из них называл пятерку претендентов, баллы считались по схеме 5-4-3-2-1.

Маккиннон, ранее выигрывавший приз в сезоне-2023/24, получил 14 первых мест из 16, набрав 70 баллов.

В 23 играх в текущем сезоне он набрал 39 (18+21) очков при полезности «+26» и среднем времени на льду 21:35. Игрок возглавляет гонки бомбардиров и снайперов лиги.

В топ-3 также вошли форварды Коннор Бедард («Чикаго », 40 баллов) и Макклин Селебрини («Сан-Хосе », 34).

Четвертое место занял капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (28), пятое – форвард «Бостона» Давид Пастрняк (26, 2 первых места), шестое – форвард «Анахайма» Лео Карлссон (18).

Менее 10 баллов набрали форвард Микко Рантанен («Даллас», 5), защитник Кэйл Макар («Колорадо», 4), форвард Джек Айкел («Вегас», 4), форвард Евгений Малкин («Питтсбург», 3), форвард Бо Хорват («Айлендерс», 5), форвард Сидни Кросби («Питтсбург», 1), форвард Ник Сузуки («Монреаль», 1), форвард Коул Кофилд («Монреаль», 1). вратарь Скотт Уэджвуд («Колорадо», 1) и форвард Марк Шайфли («Виннипег», 1).