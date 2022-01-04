Лукаку сказал Тухелю и боссам «Челси», что не хочет уходить в январе

Нападающий Ромелу Лукаку останется в «Челси» несмотря на резонансное интервью, которое дал несколько дней назад.

Как пишет Фабрицио Романо, Лукаку заверил тренера «синих» и руководство «Челси», что не хочет уходить из клуба в январе.

Лондонцы не допустят переговоров Лукаку с другими клубами по аренде или полноценному трансферу.

После вчерашнего разговора Ромелу с тренером появились сведения о том, что форвард жалеет об интервью о роли в «Челси». Сообщалось, что в сложившейся ситуации сторону Тухеля приняли и игроки, и руководство «Челси».

Некоторые футболисты «синих» решили, что Лукаку пытается форсировать трансфер из «Челси».

В этом сезоне 28-летний форвард провел за лондонский клуб 18 матчей во всех турнирах и забил 7 голов. Его полная статистика – здесь.