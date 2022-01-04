Ротенберг – MVP СКА в матче с «Куньлунем». Он надел танковый шлем

Главный тренер СКА Роман Ротенберг был признан MVP клуба в матче с «Куньлунем» (5:1)
Игра с китайским клубом стала для Ротенберга первой на посту главного тренера команды из Санкт-Петербурга.
«Первый матч после назначения – победа.
Сегодня внутрикомандным призом в послеигровой раздевалке отметили Романа», – говорится в инстаграме СКА.
Ротенберг примерил танковый шлем, который выдается лучшему игроку матча по версии команды.
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