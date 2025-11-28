  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • 43-летний Петр Чех вернулся в хоккей. Лондонский «Харингей» из 4-го британского дивизиона – 5-й клуб экс-вратаря «Челси» во 2-й спортивной карьере
Фото
22

43-летний Петр Чех вернулся в хоккей. Лондонский «Харингей» из 4-го британского дивизиона – 5-й клуб экс-вратаря «Челси» во 2-й спортивной карьере

43-летний экс-вратарь «Челси» Петр Чех возобновил хоккейную карьеру.

Бывший вратарь «Челси», «Арсенала» и сборной Чехии Петр Чех возобновил хоккейную карьеру.

43-летний экс-футболист подписал контракт с клубом «Харингей Хаскис», представляющим 4-й по рангу дивизион Великобритании.

В хоккее Чех тоже выступает на позиции вратаря. Лондонский клуб стал 5-м в его хоккейной карьере. 

Ранее Петр выступал за «Гилфорд Феникс» (4-й британский дивизион), «Челмсфорд» (3-й), «Оксфорд» (3-й) и «Белфаст» (1-й – элитный, 1 матч на правах аренды). 

Фото: соцсети «Харингея». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Харингей Хаскис»
logoПетр Чех
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
чемпионат Великобритании
logoЧелси
logoСборная Чехии по футболу
Белфаст
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Каменский о матчах России с Беларусью: «ФХР и КХЛ делают все, чтобы искать новых соперников, но ситуация остается прежней. Сейчас у нас просто нет других возможностей»
6 минут назад
ФХР поздравила с Днем матери: «Мама жизнь подарила. Мир подарила мне и тебе ❤️»
21 минуту назадФото
Лутфуллин о штабе СКА: «За ошибки не ругают. Скорее, объясняют и поправляют. Нет такого, чтобы сразу в запас посадили, с игры сняли или обругали, все в комфортном режиме»
46 минут назад
Квартальнов о травме Шипачева: «Он уехал в госпиталь на обследование. Пока нет никакой информации»
сегодня, 10:18
«Динамо» подписало пробный контракт с Галимовым
сегодня, 09:59
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Айлендерс», «Чикаго» сыграет с «Анахаймом», «Каролина» примет «Калгари», «Даллас» против «Оттавы»
сегодня, 09:58
«Динамо» Минск выиграло 7 из 8 последних матчей – сегодня 4:1 с «Адмиралом». Команда Квартальнова идет 1-й на Западе
сегодня, 09:50
КХЛ. «Адмирал» уступил «Динамо» Минск, «Амур» проиграл «Сочи», «Ак Барс» против «Шанхая»
сегодня, 09:39
Торопченко был удален до конца матча с «Ютой» после столкновения коленом в колено с Кули
сегодня, 09:38Видео
Кирилл Сафронов: «Когда Ротенберг работал в СКА, за клубом было интересно наблюдать. Если он почувствует в себе силы возглавить «Динамо», это будет отличным вариантом»
сегодня, 08:46
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Сочи» Михайлов об 1:0 с «Амуром»: «Хорошая игра всей команды и нашего вратаря. Мы внесли коррективы по сравнению с прошлыми матчами, это дало результат»
35 минут назад
Тамбиев об 1:4 от «Динамо» Минск: «Игра спецбригад, мелочи и нюансы – тут соперник выглядел получше. У меня к ребятам нет претензий. Они что могли, то исполнили»
59 минут назад
Андриевский о 0:1 от «Сочи»: «Весь 1-й период плохо играли, здесь все и кроется. Наверное, мы не достучались до ребят, что-то неправильно объяснили. Будем думать, что делать дальше»
сегодня, 10:13
«Сочи» прервал серию из 3 поражений, обыграв «Амур» (1:0). Самсонов сделал шатаут, отразив 39 бросков, Кагарлицкий забил гол
сегодня, 09:20
Гендиректор «Шанхая» о недопуске фанатов в джерси «Дрэгонс» в Ледовый: «Какая-то странная ошибка и непонимание регламента. Позиция КХЛ была удивительна»
сегодня, 08:59
Шипачев получил травму в матче с «Адмиралом» после силового приема Шэна у борта
сегодня, 08:35Видео
«Трактор» подписал пробный контракт с Лозебниковым
сегодня, 08:16
Нелсон с 2+2 и 600-м очком в НХЛ, Гики и Хэйгл с дублями – звезды дня в лиге
сегодня, 07:45
19-летний Селебрини набрал 100 очков в НХЛ – за 96 матчей. Только 7 игроков во главе с Кросби были моложе на момент достижения этой отметки
сегодня, 07:30
Кузьменко без очков в 9 матчах подряд – 11 бросков и «минус 5» на отрезке. У форварда «Лос-Анджелеса» 3+4 в 22 играх в сезоне
сегодня, 06:58