43-летний Петр Чех вернулся в хоккей. Лондонский «Харингей» из 4-го британского дивизиона – 5-й клуб экс-вратаря «Челси» во 2-й спортивной карьере
43-летний экс-вратарь «Челси» Петр Чех возобновил хоккейную карьеру.
Бывший вратарь «Челси», «Арсенала» и сборной Чехии Петр Чех возобновил хоккейную карьеру.
43-летний экс-футболист подписал контракт с клубом «Харингей Хаскис», представляющим 4-й по рангу дивизион Великобритании.
В хоккее Чех тоже выступает на позиции вратаря. Лондонский клуб стал 5-м в его хоккейной карьере.
Ранее Петр выступал за «Гилфорд Феникс» (4-й британский дивизион), «Челмсфорд» (3-й), «Оксфорд» (3-й) и «Белфаст» (1-й – элитный, 1 матч на правах аренды).
Фото: соцсети «Харингея».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Харингей Хаскис»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости