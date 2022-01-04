«Челси» оштрафует Лукаку на сумму до 600 тысяч евро

накажет форварда за скандальное интервью, которое он дал несколько дней назад.

Лондонский клуб может оштрафовать 28-летнего нападающего на сумму до 600 тысяч евро, пишет La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что бельгиец перешел в «Челси» из «Интера» минувшим летом за 115 миллионов евро. Его зарплата в Лондоне – 12 миллионов евро в год чистыми.

В этом сезоне Лукаку провел 18 матчей за «Челси» во всех турнирах и забил 7 голов. Его полная статистика – здесь.

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