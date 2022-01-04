Александр Большунов: «Клэбо в такой форме, что ему можно перестать тренироваться, поехать сразу на Олимпиаду и там брать свое»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски сборная Норвегии Пекин-2022 Йоханнес Клэбо Александр Большунов Лыжи

Чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов прокомментировал свое выступление на многодневке «Тур де Ски». 

В заключительной гонке – масс-старте в гору свободным стилем – Большунов стал 7-м. Россиянин стал вторым в общем зачете, победил норвежец Йоханнес Клэбо.

«Отставание отыгрываемо, но не с таким состоянием и не с таким Йоханнесом. Он в такой форме, что ему можно перестать тренироваться и поехать сразу на Олимпиаду и там брать свое.

Форма у него настолько хорошая, что он нас обыгрывает в каждой гонке. Увидим через месяц. Ждать осталось недолго.

Лучше выиграть на Олимпиаде? Согласен, посмотрим, кто на что на самом деле способен. У Клэбо сейчас форма настолько хорошая, что очень сложно с ним что-то делать.

Лыжи сегодня хорошо работали. Сегодня очень тепло, снег мокрый. Сервисмены постарались, и во время гонки лыжи работали отлично», – сказал Большунов.

Клэбо больше не рюкзак: замучил скоростью всех (включая Большунова), на финише ему даже не потребовался рывок

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные