Александр Большунов: «Клэбо в такой форме, что ему можно перестать тренироваться, поехать сразу на Олимпиаду и там брать свое»

Чемпион мира по лыжным гонкам прокомментировал свое выступление на многодневке «Тур де Ски».

В заключительной гонке – масс-старте в гору свободным стилем – Большунов стал 7-м. Россиянин стал вторым в общем зачете, победил норвежец .

«Отставание отыгрываемо, но не с таким состоянием и не с таким Йоханнесом. Он в такой форме, что ему можно перестать тренироваться и поехать сразу на Олимпиаду и там брать свое.

Форма у него настолько хорошая, что он нас обыгрывает в каждой гонке. Увидим через месяц. Ждать осталось недолго.

Лучше выиграть на ? Согласен, посмотрим, кто на что на самом деле способен. У Клэбо сейчас форма настолько хорошая, что очень сложно с ним что-то делать.

Лыжи сегодня хорошо работали. Сегодня очень тепло, снег мокрый. Сервисмены постарались, и во время гонки лыжи работали отлично», – сказал Большунов.

Клэбо больше не рюкзак: замучил скоростью всех (включая Большунова), на финише ему даже не потребовался рывок