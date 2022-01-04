Смолов и «Динамо» близки к договоренности. Стороны согласовывают детали контракта

«Динамо» и форвард близки к договоренности, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Стороны согласовывают детали контракта. «Динамо» предлагает соглашение на полтора года с опцией продления еще на год.

Ранее сообщалось, что «Динамо» заплатит за Смолова около 10 миллионов рублей. Контракт форварда с «Локомотивом» рассчитан до лета 2022 года. Зарплата Смолова в «Локо» – 2,6 млн евро без учета бонусов.

В этом сезоне 31-летний нападающий провел 22 матча за «Локомотив» во всех турнирах и забил 7 голов. Его полная статистика – здесь.