КХЛ. «Ак Барс» обыграл СКА, «Торпедо» уступило «Динамо» Минск, «Северсталь» победила «Локомотив», «Шанхай» проиграл «Нефтехимику»
В FONBET КХЛ прошли очередные матчи.
В FONBET КХЛ «Трактор» победил «Сочи» (6:1), «Шанхай» проиграл «Нефтехимику» (5:7), «Торпедо» уступило «Динамо» Минск (1:2), «Северсталь» одержала победу в игре с «Локомотивом» (2:0), «Ак Барс» обыграл СКА (5:2).
FONBET КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
