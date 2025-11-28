  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • КХЛ. «Ак Барс» обыграл СКА, «Торпедо» уступило «Динамо» Минск, «Северсталь» победила «Локомотив», «Шанхай» проиграл «Нефтехимику»
КХЛ. «Ак Барс» обыграл СКА, «Торпедо» уступило «Динамо» Минск, «Северсталь» победила «Локомотив», «Шанхай» проиграл «Нефтехимику»

В FONBET КХЛ прошли очередные матчи.

В FONBET КХЛ «Трактор» победил «Сочи» (6:1), «Шанхай» проиграл «Нефтехимику» (5:7), «Торпедо» уступило «Динамо» Минск (1:2), «Северсталь» одержала победу в игре с «Локомотивом» (2:0), «Ак Барс» обыграл СКА (5:2).

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
