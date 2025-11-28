КХЛ. «Ак Барс» обыграл СКА, «Торпедо» уступило «Динамо» Минск, «Северсталь» победила «Локомотив», «Шанхай» проиграл «Нефтехимику»

В FONBET КХЛ прошли очередные матчи.

В FONBET КХЛ «Трактор » победил «Сочи » (6:1), «Шанхай » проиграл «Нефтехимику » (5:7), «Торпедо» уступило «Динамо» Минск (1:2), «Северсталь» одержала победу в игре с «Локомотивом » (2:0), «Ак Барс» обыграл СКА (5:2).

FONBET КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

