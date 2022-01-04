Ротенберг о тренерстве в СКА: «Моуринью начинал переводчиком у Фергюсона и стал очень успешным тренером. Я пытаюсь развиваться»

Роман Ротенберг высказался после назначения на пост главного тренера СКА.
– Все понимают, что у вас колоссальные возможности. Вы можете мосты строить, ракеты запускать в космос. Пост главного тренера – зачем вам это надо? Журналисты будут постоянно пинать, поражения ведь тоже будут.
– Вы знаете как начинал работать Йозе Марино (Жозе Моуринью – прим. Sports.ru). Он был переводчиком у Алекса Фергюсона. Обычным переводчиком.
Он впитал в себя все методики Фергюсона и стал очень успешным тренером. Таких тренеров в истории очень много.
Это моя жизнь, это дает мне возможность развиваться и каждый день быть лучше, чем вчера. Я пытаюсь просто работать, развиваться, – сказал Ротенберг.
Отметим, что на самом деле Моуринью был переводчиком у сэра Бобби Робсона в «Спортинге» и «Порту», после чего стал его ассистентом в «Барселоне». С сэром Алексом Фергюсоном, многолетним тренером «Манчестер Юнайтед», португалец не работал.
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