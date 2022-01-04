Ротенберг о тренерстве в СКА: «Моуринью начинал переводчиком у Фергюсона и стал очень успешным тренером. Я пытаюсь развиваться»

Роман Ротенберг высказался после назначения на пост главного тренера СКА.

– Все понимают, что у вас колоссальные возможности. Вы можете мосты строить, ракеты запускать в космос. Пост главного тренера – зачем вам это надо? Журналисты будут постоянно пинать, поражения ведь тоже будут.

– Вы знаете как начинал работать Йозе Марино (Жозе Моуринью – прим. Sports.ru). Он был переводчиком у . Обычным переводчиком.

Он впитал в себя все методики Фергюсона и стал очень успешным тренером. Таких тренеров в истории очень много.

Это моя жизнь, это дает мне возможность развиваться и каждый день быть лучше, чем вчера. Я пытаюсь просто работать, развиваться, – сказал Ротенберг.

Отметим, что на самом деле Моуринью был переводчиком у сэра в и , после чего стал его ассистентом в «Барселоне». С сэром Алексом Фергюсоном, многолетним тренером «Манчестер Юнайтед», португалец не работал.

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