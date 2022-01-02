Золото Непряевой в спринте, победа «Ман Сити» над «Арсеналом», скандал с хоккейной молодежкой, ковид у Клоппа, умер Вадим Хамутцких, «Монако» уволил Ковача и другие новости утра

1. Российская лыжница Наталья Непряева выиграла классический спринт на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе, Сорина – 6-я.

В мужской гонке победил норвежский лыжник Йоханнес Клэбо, Валнес – 2-й, Большунов – 7-й, Терентьев – 11-й, Ретивых – 12-й.

2. Гол Родри на 93-й принес «Ман Сити» выездную победу над «Арсеналом» (2:1), при этом хозяева играли вдесятером с 59-й. Были вопросы к судейству: арбитры не назначили пенальти в ворота «Сити» после контакта Эдерсона и Эдегора, но дали 11-метровый за фол Джаки на Бернарду в штрафной «Арсенала». Тем временем у «Сити» уже 11 побед подряд в АПЛ.

В других матчах дня «Тоттенхэм» на 96-й вырвал победу у «Уотфорда», «Пэлас» и «Вест Хэм» сыграли 2:3.

3. Ушел из жизни трехкратный призер Олимпийских игр по волейболу Вадим Хамутцких. Ему было 52 года.

4. Молодежную сборную России по хоккею сняли с рейса из Канады. Пишут, что главный тренер Сергей Зубов курил в рукаве у самолета, а у чешской делегации было пиво. ФХР заявила, что претензии у авиакомпании были к неправильно надетым маскам. Зубов утверждает, что бросил курить «три года назад».

5. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заразился коронавирусом. Он пропустит матч с «Челси».

6. НХЛ. «Сент-Луис» обыграл «Миннесоту» (6:4) в «Зимней классике» в Миннеаполисе, хозяев не спасли 3 (1+2) очка Капризова. У «блюзменов» очередную шайбу забросил Владимир Тарасенко.

«Торонто» разгромил «Оттаву» (6:0), проводивший 2-ю игру в сезоне Михеев сделал дубль. «Каролина» в матче с «Коламбусом» превратила 0:4 в 7:4, в активе Андрея Свечникова 2 (1+1) очка. Все результаты дня – здесь.

7. ЦСКА все еще не предложил вратарю Игорю Акинфееву новый контракт.

8. Трансферные новости. «Эвертон» купил защитника сборной Украины Миколенко у киевского «Динамо».

Защитник «Спартака» Жиго может перейти в «Тигрес». Кроме того, «Спартак» интересуется форвардом «Специи» и сборной Анголы Нзола. «Ювентус» не отпустит Морату в «Барсу», если не найдет нового форварда. Обмен на Депая невозможен. «Барселона» и агент Дембеле проведут встречу 3 января. Игрока продадут зимой, если контракт не продлят. «Челси» не отпустит Лукаку в другой клуб в январе.

9. НБА. 35+16+10 Янниса помогли «Милуоки» обыграть «Новый Орлеан», 34+12+13 Хардена не спасли «Бруклин» в матче с «Клипперс» и другие результаты.

10. «Монако» уволил Нико Ковача с поста главного тренера.

11. Российский экипаж Ростислав Гайтюкевич – Михаил Мордасов победил в соревнованиях двоек на этапе Кубка мира по бобслею в латвийской Сигулде.

12. «Спартак» – самый популярный клуб РПЛ в соцсетях в 2021 году. Публикации собрали 108 млн взаимодействий, у «Зенита» – 52,6 млн.

13. «Зенит» упомянул «тотальное доминирование над соперниками из Москвы», рекордный разгром «Спартака» и шаг к второй звезде на эмблеме в новогоднем обращении.

Цитаты дня.

Криштиану Роналду: «Я недоволен результатами «МЮ». Давайте сделаем все возможное и вернем клуб туда, где он должен быть!»

Хави перед «Мальоркой»: «Нет смысла играть. «Барса» в экстремальной ситуации – не можем рассчитывать на 17-18 футболистов»

Помощник Артеты: «Был пенальти в ворота «Сити». Почему судья не проверил момент на ВАР? Разочарованы, должны были выиграть»

Терентьев о падении в спринте на «Тур де Ски»: «На повороте Клэбо начал выкатывать и своими пятками мне прям по лыжам, срубил меня»

Анчелотти о просьбе Хави перенести матч «Барсы»: «Нужно играть. Пандемия под контролем – я слушаю ученых»