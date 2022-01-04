Первое поражение «МЮ» при Рангнике, Непряева выиграла масс-старт, 200+ голов Мбаппе за карьеру и другие новости утра

1. В 21-м туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» дома уступил «Вулверхэмптону» (0:1), Роналду был капитаном команды. Это первое поражение «МЮ» при Рангнике, были 3 победы и 2 ничьих.

2. В КХЛ «Ак Барс» был сильнее «Сибири» (6:2), «Металлург» победил «Салават Юлаев» (4:3), «Локомотив» уступил московскому «Динамо» (1:2), ЦСКА переиграл «Авангард» (3:2) и другие результаты дня.

3. Непряева выиграла классический масс-старт на этапе «Тур де Ски», Сорина – 10-я. Червоткин взял бронзу у мужчин, Клэбо победил, Нисканен – 2-й, Спицов – 4-й, Большунов – 5-й.

4. У «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ по версии Transfermarkt – 179 млн евро. У «Спартака» – 2-й, у «Краснодара» – 3-й, у «Динамо» – 4-й.

5. НХЛ. В единственном матче дня «Рейнджерс» без Панарина обыграли «Эдмонтон» (4:1), Георгиев отразил 33 броска из 34 и стал третьей звездой.

6. Трансферные новости. Шевченко убеждает Миранчука перейти в «Дженоа», Алексей готов покинуть «Аталанту» в ближайшие дни. «Краснодар» предложил 10 млн евро за защитника сборной Парагвая Алонсо, контракт – на 3 года, зарплата – 2 млн евро.

Хави считает Морату одним из лучших форвардов мира, тренер ждет его к матчу с «Реалом» в Суперкубке. Каталонцы не откажутся от Холанда из-за перехода Альваро, а вот Депая хотят продать летом. Дембеле же недоволен, что «Барса» подписала Торреса, агенты решили, что Усмана ценят меньше, чем новичка.

«Реал» уверен, что подпишет Мбаппе, клуб и игрок обо всем договорились и заключат контракт после матчей в ЛЧ. Лукаку не уйдет из «Челси» зимой, он работал с командой после разговора с Тухелем. Ромелу жалеет, что дал интервью о роли в клубе, он и тренер решили оставить эту историю в прошлом.

7. НБА. Трипл-дабл Эмбиида помог «Филадельфии» справиться с «Хьюстоном», «Бруклин» дома проиграл «Мемфису» и другие результаты.

8. Совет муфтиев России опроверг информацию о запрете мусульманам ехать на Олимпиаду-2022 в Пекине.

9 Умер трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке Виктор Санеев. Ему было 76 лет.

10. 17-летний российский фигурист Егор Рухин перешел от тренера Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.

11. «ПСЖ» разгромил «Ванн» (4:0) в 1/16 финала Кубка Франции. Мбаппе забил 150-й гол за парижан и 201-й за карьеру, сделав хет-трик за 17 минут в ворота клуба 4-го дивизиона. А у российского полузащитника Александра Головина новый тренер – «Монако» назначил Филиппа Клемана из «Брюгге».

12. На ATP Cup Аргентина обыграла Грецию, Испания – Норвегию, Польша – Грузию, Сербия уступила Чили.

Цитаты дня:

Филипп Лам: «Все знают об условиях жизни в Катаре, нельзя смотреть на мир наивно. Отдельный человек не бессилен – Тунберг было 15, когда она изменила политику»

Юрий Бородавко: «Сломанная палка выбила Большунова из колеи и не позволила бороться. Александр менял ее дважды, это психологически сказалось»

Роман Ротенберг поздравил отца с 65-летием: «Лучший тренер в моей жизни. Мы прошли трудные 80-е и 90-е, но всегда оставались настоящей семьей»

Алина Загитова: «Я пока не объявляла о завершении спортивной карьеры. Не выступаю, потому что не хватает физической формы, а хотелось бы»

Матвей Сафонов: «Не нравится формулировка «преемник Акинфеева». У него очень хорошая карьера, но не предел мечтаний»

Рангник об «МЮ» в топ-4 АПЛ: «Не могу гарантировать. Если скажу, что мы убеждены на 100%, вряд ли поверят»

Ули Хенесс: «Я против обязательной вакцинации, но права тех, кто не привился, должны быть ограничены»

Бетербиев о Хабибе: «Его армия фанатов обидится, если я не скажу, что он крутой»