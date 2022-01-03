Возвращение Смолова в «Динамо», ничья «Челси» и «Ливерпуля», поражение «Реала», у Месси ковид, мусульман призвали не ехать на Олимпиаду и другие новости

1. «Динамо» и «Локомотив» обсуждают, вероятно, главный трансфер этой зимы в РПЛ – Федор Смолов близок к возвращению в свой первый взрослый клуб. Бело-голубые предлагают форварду контракт на 1,5 года, он готов снизить свою нынешнюю зарплату – 3,1 миллиона евро в год. Сумма трансфера оценивается в 10 миллионов рублей, в подписании Федора лично заинтересованы Шварц и Бувач, а сам игрок уже обсуждал возможный переход с Андреем Ворониным.

2. «Челси» и «Ливерпуль» выдали суперматч – когда на 26-й минуте Салах забил второй гол, казалось, что «красные» своего не упустят, однако еще до перерыва лондонцы сравняли счет – так все в итоге и закончилось. Ничья в пользу «Ман Сити», который опережает «Челси» уже на 10 очков. Команда Тухеля выиграла лишь 2 матча из 6 последних в чемпионате, «Ливерпуль» не побеждает 3 игры кряду – Каррагер уже не верит в чемпионство мерсисайдцев. «Челси» сыграл без Лукаку – в понедельник Тухель обсудит с бельгийцем его будущее в клубе.

Остальные результаты дня в АПЛ вы найдете здесь.

3. В Ла Лиге неожиданно оступился «Реал», проигравший «Хетафе» (0:1) – прервалась 15-матчевая серия без поражений. Анчелотти признал, что его команда еще не отошла от праздников, хотя первый матч года у итальянца не в первый раз складывается неудачно. Судейство тоже было не в пользу «Мадрида», однако оправдывать поражение этим Анчелотти не стал.

«Атлетико» прервал серию из 4 поражений, одержав победу над «Райо Вальекано» (2:0). Долгожданный гол Люка де Йонга принес «Барсе» 3 очка в игре с «Мальоркой», хотя до «Реала» в таблице еще очень далеко. Все результаты смотрите здесь.

4. Лео Месси заразился коронавирусом и отправился на карантин. У Лео нет проблем с самочувствием, он на связи с медиками «ПСЖ», однако его участие в игре с «Лионом» под вопросом.

5. Глобальный совет имамов запретил мусульманам ехать на Олимпиаду-2022 в Пекине из-за притеснения уйгуров.

6. В НХЛ в отсутствие Панарина «Рейнджерс» разобрались с «Тампой» – не помог «молниям» даже вернувшийся Василевский, зато Шестеркин оформил шатаут. «Питтсбург» забросил 8 шайб «Сан-Хосе» и одержал 8-ю победу подряд. Все результаты дня – здесь.

7. Сборная России по теннису обыграла Францию на командном турнире ATP Cup в Сиднее.

8. НБА. «Бостон» одолел «Орландо», «Лейкерс» победили «Миннесоту». Другие результаты – здесь.

9. Дзюба не покинет «Зенит» зимой и останется до лета. Петербуржцы интересуются защитником «Лацио» Фелипе. «Краснодар» близок к приобретению парагвайского защитника Хуниора Алонсо за 8 млн евро. «Фиорентина» готова отдать Кокорина в аренду и платить часть его зарплаты. «Дженоа» может арендовать Миранчука с обязательством выкупа в случае сохранения места в Серии А.

10. Сенегал обвинил в дискриминации «Уотфорд», не отпустивший на Кубок Африки Сарра. Точно не поедет на турнир Зиеш из «Челси» – у него конфликт с тренером сборной Марокко.

11. «Реал», «Барселона» и «Ювентус» верят в проект Суперлиги и хотят перезапустить его в 2022 году.

12. Головин не вошел в топ-100 игроков Лиги 1 по итогам года от сайта GFFN, зато в первой десятке нашлось место Месси и Доннарумме.

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