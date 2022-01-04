🏆 Наталья Непряева стала первой российской лыжницей, выигравшей «Тур Де Ски»

Сегодня российская лыжница Наталья Непряева выиграла многодневку «Тур де Ски».
Она стала первой российской лыжницей, которой удалось выиграть «Тур». Многодневка проводится с 2006 года.
До этого Непряева дважды была второй в зачете гонки (в 2019-м и 2020-м), а в прошлом сезоне второе место заняла Юлия Ступак. Больше российские лыжницы ни разу не поднимались на пьедестал «тур де Ски».
Второй год подряд на «Туре» побеждают спортсменки не из Норвегии (до этого они выигрывали семь раз подряд) – в прошлом году многодневку выиграла американка Джессика Диггинс.
На этом «Тур де Ски» Непряева выиграла две гонки и один раз была третьей.
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