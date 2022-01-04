🏆 Наталья Непряева стала первой российской лыжницей, выигравшей «Тур Де Ски»

Сегодня российская лыжница выиграла многодневку «Тур де Ски».

Она стала первой российской лыжницей, которой удалось выиграть «Тур». Многодневка проводится с 2006 года.

До этого Непряева дважды была второй в зачете гонки (в 2019-м и 2020-м), а в прошлом сезоне второе место заняла . Больше российские лыжницы ни разу не поднимались на пьедестал «тур де Ски».

Второй год подряд на побеждают спортсменки не из Норвегии (до этого они выигрывали семь раз подряд) – в прошлом году многодневку выиграла американка Джессика Диггинс.

На этом «Тур де Ски» Непряева выиграла две гонки и один раз была третьей.

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