Ротенберг об отставке Кудашова: «Я позвонил и поддержал его как коллегу. Мы все расстроены, что «Динамо» проигрывает»
Роман Ротенберг об отставке Алексея Кудашова: я поддержал его как коллегу.
Член совета директоров «Динамо», бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал увольнение Алексея Кудашова из московского клуба.
– Как отреагировали на новости об отставке Алексея Кудашова?
– Я позвонил и поддержал его как своего коллегу.
– Как вам последние результаты команды?
– Мы все расстроены, что команда проигрывает, – сказал Ротенберг.
Ротенберг о шансах возглавить «Динамо»: «Я сконцентрирован на сборной России, все мысли о Кубке Первого канала. Верю, что клуб станет чемпионом, мы все будем помогать»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
