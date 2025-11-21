Ротенберг об отставке Кудашова: «Я позвонил и поддержал его как коллегу. Мы все расстроены, что «Динамо» проигрывает»

Роман Ротенберг об отставке Алексея Кудашова: я поддержал его как коллегу.

Член совета директоров «Динамо », бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал увольнение Алексея Кудашова из московского клуба.

– Как отреагировали на новости об отставке Алексея Кудашова?

– Я позвонил и поддержал его как своего коллегу.

– Как вам последние результаты команды?

– Мы все расстроены, что команда проигрывает, – сказал Ротенберг .

