Командный чемпионат мира (жен). 1/4 финала. Россия обыграла Узбекистан, США уступили Китаю на тай-брейке, Казахстан победил Индию, Азербайджан – Грузию

Россия обыграла Узбекистан в 1/4 финала женского чемпионата мира по шахматам.

21 ноября в испанском Линаресе прошли матчи 1/4 финала командного чемпионата мира по шахматам среди женщин.

Сборная России, выступающая в нейтральном статусе под флагом ФИДЕ, обыграла команду Узбекистана.

Командный чемпионат мира

Женщины

Линарес, Испания

1/4 финала

Россия – Узбекистан – 4-0 (3,5:0,5 / 3,5:0,5)

Результаты партий: Горячкина – Тохирджонова – 1,5:0,5 / Лагно – Омонова – 2:0 / Шувалова – Каримова – 2:0 / Гарифуллина – Халилова – 0,5:0,5 / Шухман – Халилова – 1:0.

США – Китай – 2-4 (3:1 / 1:3 / 0,5:3,5) – после тай-брейка

Азербайджан – Грузия – 3-1 (2:2 / 2,5:1,5)

Казахстан – Индия – 4-2 (3:1 / 1,5:2,5 / 2,5:1,5) – после тай-брейка

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени 45 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход (начиная с первого). За победу в партии начисляется 2 очка, за ничью – 1. Тай-брейк играется в формате блица 3+2.

Составы команд

Россия: Александра Горячкина , Екатерина Лагно , Полина Шувалова , Лея Гарифуллина , Анна Шухман , Ольга Гиря .

США: Карисса Йип, Анна Саргсян, Татев Абрамян, Ирина Круш, Зои Тан.

Китай: Хоу Ифань , Сун Юйсинь, Лу Мяои, Го Ци, Чжай Мо, Ли Сюэи.

Индия: Падмини Роут, Паллатур Венкатачалам Нандхидха, Сараю Велпула, Савита Шри Баскар, Шриджа Сешадри.

Казахстан: Бибисара Асаубаева, Меруерт Камалиденова, Ксения Балабаева, Зарина Нургалиева, Эльназ Калиахмет.

Грузия: Нино Бациашвили, Лела Джавахишвили, Белла Хотенашвили, Мери Арабидзе, Анастасия Киртадзе, Кесария Мгеладзе.

Узбекистан: Гулрухбегим Тохирджонова, Афруза Хамдамова, Умида Омонова, Гулдона Каримова, Мадинабону Халилова, Нафиса Муминова.

Азербайджан: Ульвия Фаталиева, Говхар Бейдуллаева, Ханым Баладжаева, Гюльнар Мамедова, Аян Аллахвердиева, Илаха Кадымова.

Результаты группового этапа