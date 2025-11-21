«Буду пахать в спортзале, чтобы влезть в джинсы поуже». Карлсен подтвердил, что сыграет на чемпионате мира по рапиду и блицу

Карлсен пошутил о джинсах перед участием в ЧМ-2025 по быстрым шахматам.

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен подтвердил, что сыграет на чемпионате мира-2025 по рапиду и блицу, который пройдет с 25 по 30 декабря в Дохе.

В 2016 году столица Катара уже принимала мировое первенство, где Карлсен не смог победить, но стал призером в обеих дисциплинах.

«Девять лет назад я покинул ЧМ по рапиду и блицу в Дохе с двумя обидными осечками и парой завирусившихся моментов ярости. В этом году постараюсь улучшить результаты, но несмотря на это, гарантирую, что и ярость тоже будет. Кроме того, я буду пахать в спортзале, чтобы влезть в более узкие джинсы, чем в прошлый раз», – написал Карлсен в соцсети.

В 2024-м норвежец снялся с ЧМ по рапиду в Нью-Йорке, где играл в джинсах, но получил штраф за нарушение дресс-кода и отказался переодеваться. После этого ФИДЕ смягчила правила, и Карлсен смог участвовать в турнире по блицу, где разделил победу с россиянином Яном Непомнящим.

В конце сентября 2025-го Карлсен стал отцом .

«Мое терпение закончилось, я уйду». Магнус Карлсен разругался с ФИДЕ из-за джинсов