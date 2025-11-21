  • Спортс
  • Шахматы
  • Новости
  • «Буду пахать в спортзале, чтобы влезть в джинсы поуже». Карлсен подтвердил, что сыграет на чемпионате мира по рапиду и блицу
22

«Буду пахать в спортзале, чтобы влезть в джинсы поуже». Карлсен подтвердил, что сыграет на чемпионате мира по рапиду и блицу

Карлсен пошутил о джинсах перед участием в ЧМ-2025 по быстрым шахматам.

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен подтвердил, что сыграет на чемпионате мира-2025 по рапиду и блицу, который пройдет с 25 по 30 декабря в Дохе.

В 2016 году столица Катара уже принимала мировое первенство, где Карлсен не смог победить, но стал призером в обеих дисциплинах.

«Девять лет назад я покинул ЧМ по рапиду и блицу в Дохе с двумя обидными осечками и парой завирусившихся моментов ярости. В этом году постараюсь улучшить результаты, но несмотря на это, гарантирую, что и ярость тоже будет. Кроме того, я буду пахать в спортзале, чтобы влезть в более узкие джинсы, чем в прошлый раз», – написал Карлсен в соцсети.

В 2024-м норвежец снялся с ЧМ по рапиду в Нью-Йорке, где играл в джинсах, но получил штраф за нарушение дресс-кода и отказался переодеваться. После этого ФИДЕ смягчила правила, и Карлсен смог участвовать в турнире по блицу, где разделил победу с россиянином Яном Непомнящим.

В конце сентября 2025-го Карлсен стал отцом.

«Мое терпение закончилось, я уйду». Магнус Карлсен разругался с ФИДЕ из-за джинсов

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: страница Магнуса Карлсена
logoМагнус Карлсен
чемпионат мира по быстрым шахматам
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Главные новости
Российские шахматистки в третий раз выиграли командный чемпионат мира
вчера, 17:46
Смагин о проигрыше Есипенко в полуфинале Кубка мира: «Разные бывают зевки, но здесь был совсем нелепейший. Очень обидная ошибка»
вчера, 12:42
«Да ну нафиг». Непомнящий после зевка Есипенко в полуфинале Кубка мира
вчера, 12:40
Кубок мира. 1/2 финала. Есипенко проиграл Вэй И на тай-брейке, Синдаров победил Якуббоева
вчера, 11:35
Ян Непомнящий: «Я всегда играю за сборную России с большим удовольствием, несмотря на разногласия с федерацией. Для меня самые интересные турниры – командные»
вчера, 09:09
Ян Непомнящий: «Грустно, что россияне вылетели из топ-20 рейтинга ФИДЕ. Рейтинг тяжело поднять, средний уровень шахматистов сильно вырос»
вчера, 08:55
Непомнящий хочет отобраться на турнир претендентов: «Желания очень много, просто нужно много и тяжело работать. Но это вечная проблема, что все достигается через работу»
вчера, 08:16
Командный чемпионат мира (жен). 1/2 финала. Россия обыграла Китай, Азербайджан победил Казахстан
22 ноября, 19:25
Командный чемпионат мира (жен). 1/4 финала. Россия обыграла Узбекистан, США уступили Китаю на тай-брейке, Казахстан победил Индию, Азербайджан – Грузию
21 ноября, 20:57
Карлсен и Непомнящий сыграют на чемпионате мира по рапиду и блицу в Дохе
21 ноября, 06:30
Ко всем новостям
Последние новости
Суперфинал чемпионата России (жен). Шухман одержала победу, Гарифуллина – 2-я
12 октября, 18:28
Умерла мама Яна Непомнящего
9 июля, 07:16
UzChess Cup. 3-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Эригайси, Абдусатторов победил Раппорта и другие результаты
21 июня, 20:18
Сергей Карякин: «В России много молодых талантливых шахматистов: Шогджиев, Землянский и другие. Мы должны поддерживать ребят и много работать с ними»
4 июня, 08:06
Александр Ткачев: «Галицкий неплохо играет в шахматы, сеанс одновременной игры – обязательная часть при выпуске в его академии»
26 мая, 06:32
Артемьев, Абдусатторов и Федосеев прошли на Esports World Cup по шахматам
22 мая, 19:15Киберспорт
Жавохир Синдаров стал игроком киберспортивного клуба Vitality по шахматам
17 мая, 14:55Киберспорт
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Анна Музычук победила, Чжу Цзиньэр – 2-я, Тань Чжунъи – 3-я
15 мая, 18:13
Чемпионат Азии по шахматам-2025 (жен). Сун Юйсинь победила, Боднарук – 6-я, Гунина – 7-я
15 мая, 17:16
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Вайшали сыграла вничью с Тань Чжунъи, Чжу Цзиньэр разошлась миром с Баделько, другие результаты
14 мая, 18:31