«Барселона» не будет покупать Гехи зимой. В июне защитник уйдет из «Пэлас» бесплатно
«Барселона» не будет покупать защитника «Кристал Пэлас» Марка Гехи в январе.
«Барселона» не собирается приобретать зимой защитника «Кристал Пэлас» Марка Гехи, который по окончании сезона станет свободным агентом.
Помимо каталонцев за 25-летним игроком сборной Англии также следят «Бавария», «ПСЖ», «Ливерпуль» и «Реал».
Ранее Гехи объявил, что не собирается продлевать соглашение с «Пэлас».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Diario Sport
