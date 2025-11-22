«Барселона» не будет покупать Гехи зимой. В июне защитник уйдет из «Пэлас» бесплатно

«Барселона» не будет покупать защитника «Кристал Пэлас» Марка Гехи в январе.

«Барселона » не собирается приобретать зимой защитника «Кристал Пэлас » Марка Гехи , который по окончании сезона станет свободным агентом.

Помимо каталонцев за 25-летним игроком сборной Англии также следят «Бавария», «ПСЖ», «Ливерпуль» и «Реал».

Ранее Гехи объявил, что не собирается продлевать соглашение с «Пэлас».