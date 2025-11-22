НХЛ. «Питтсбург» разгромлен «Миннесотой», «Баффало» забросил 9 шайб «Чикаго», «Каролина» обыграла «Виннипег», «Лос-Анджелес» уступил «Бостону»
В НХЛ проходят очередные матчи регулярного чемпионата.
В регулярном чемпионате НХЛ «Питтсбург» разгромлен «Миннесотой» (0:5), «Баффало» крупно обыграл «Чикаго» (9:3), «Виннипег» уступил «Каролине» (3:4), «Лос-Анджелес» – «Бостону» (1:2 ОТ).
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс”
