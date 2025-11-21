«Локомотив» может назначить Кудашова главным тренером, если Хартли покинет клуб (Артур Хайруллин)
«Локомотив» может пригласить Алексея Кудашова на пост главного тренера.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, «Локомотив» рассматривает вариант приглашения Алексея Кудашова на должность главного тренера в случае отъезда Боба Хартли.
Ранее появилась информация, что канадский тренер может покинуть пост до Нового года. Кудашов был уволен из московского «Динамо» 17 ноября.
Ярославский клуб лидирует в Западной конференции FONBET чемпионата КХЛ, набрав 41 очко за 29 матчей.
«Трактор» не рассматривает Кудашова на пост тренера («РБ Спорт»)
