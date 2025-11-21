  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Локомотив» может назначить Кудашова главным тренером, если Хартли покинет клуб (Артур Хайруллин)
«Локомотив» может назначить Кудашова главным тренером, если Хартли покинет клуб (Артур Хайруллин)

«Локомотив» может пригласить Алексея Кудашова на пост главного тренера.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, «Локомотив» рассматривает вариант приглашения Алексея Кудашова на должность главного тренера в случае отъезда Боба Хартли.

Ранее появилась информация, что канадский тренер может покинуть пост до Нового года. Кудашов был уволен из московского «Динамо» 17 ноября.

Ярославский клуб лидирует в Западной конференции FONBET чемпионата КХЛ, набрав 41 очко за 29 матчей.

«Трактор» не рассматривает Кудашова на пост тренера («РБ Спорт»)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
