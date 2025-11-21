18-летний Пестряков дважды за 2 минуты забил «Сочи». У Дзюбы два ассиста после выхода на замену
18-летний Пестряков сделал дубль за две минуты.
Дмитрий Пестряков дважды забил «Сочи» за две минуты в матче 16-го тура Мир РПЛ.
На 62:26 полузащитник «Акрона» нанес удар из-за пределов штрафной площади и попал в девятку – 1:2. На 64:24 18-летний футболист отличился вновь, убежав к воротам после передачи Артема Дзюбы.
На счету Пестрякова теперь семь голевых действий в текущем чемпионате – 5 мячей и 2 результативных паса. По этому показателю он занимает второе место в команде, уступая лишь Дзюбе (4+4, два голевых паса сегодня после выхода на замену).
Подробно со статистикой Пестрякова можно ознакомиться здесь.
Два серебра Слуцкого в Китае – успех?23278 голосов
Да, конечно
Нет, доказал бы только чемпионством
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости