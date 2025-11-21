18-летний Пестряков дважды за 2 минуты забил «Сочи». У Дзюбы два ассиста после выхода на замену

18-летний Пестряков сделал дубль за две минуты.

Дмитрий Пестряков дважды забил «Сочи » за две минуты в матче 16-го тура Мир РПЛ .

На 62:26 полузащитник «Акрона » нанес удар из-за пределов штрафной площади и попал в девятку – 1:2. На 64:24 18-летний футболист отличился вновь, убежав к воротам после передачи Артема Дзюбы .

На счету Пестрякова теперь семь голевых действий в текущем чемпионате – 5 мячей и 2 результативных паса. По этому показателю он занимает второе место в команде, уступая лишь Дзюбе (4+4, два голевых паса сегодня после выхода на замену).

Подробно со статистикой Пестрякова можно ознакомиться здесь .