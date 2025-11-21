Елена Вяльбе: «Любовь к Большунову в нашей стране очень велика. Если бы Александр выступал на Олимпиаде, 99% населения России болели бы за него»

Елена Вяльбе: любовь к Большунову в нашей стране очень велика.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР ) Елена Вяльбе считает, что если бы Александр Большунов был допущен к Олимпийским играм-2026, то 99% россиян болели бы за него.

Ранее тренер по фигурному катанию Александр Жулин заявил в интервью: «Овечкин и Большунов – выдающиеся спортсмены, но Роднина – другой уровень. Такой величины, скорее всего, больше никогда не будет» .

«Есть ли сейчас спортсмены, сравнимые с Родниной? Сравнивать спортсменов из разных эпох – очень неблагодарное дело. В свое время Ирина Роднина была кумиром миллионов, у нее было огромное количество поклонников и в нашей стране, и за рубежом. В советское время обязательно нужно было смотреть выступление по телевизору, а иначе ты его просто больше не увидишь.

Сейчас страна уже другая, есть интернет и возможность посмотреть в записи. Уверена, если бы Александр Большунов выступал на Олимпиаде , 99% населения России смотрели бы и болели за него. Любовь к нему в нашей стране очень-очень велика», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Вяльбе.

