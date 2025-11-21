Клубы АПЛ выступили против потолка расходов, но проголосовали за коэффициент затрат на команду и проверку устойчивости и системной резилентности. Изменения – с сезона-2026/27

АПЛ со следующего сезона вводит новые финансовые правила.

Клубы лиги на сегодняшнем собрании акционеров проголосовали за новый пакет правил, которые начнут действовать с сезона-2026/27.

Участники Премьер-лиги договорились ввести коэффициент затрат на команду (SCR ), а также правила устойчивости и системной резилентности (SSR ). При этом предложение установить потолок расходов на команду широкой поддержки не нашло.

SCR смоделирован на основе финансовых правил УЕФА и позволяет направлять на расходы футбольного характера (зарплаты игроков и главного тренера, амортизация трансферов, гонорары агентам) не более 85 процентов футбольных доходов плюс чистая прибыль или минус убыток от продажи игроков. Все, что клуб зарабатывает на футболе (билеты, спонсоры, телеправа, призовые, концерты на стадионе), считается футбольными доходами и идет в эту базу.

Также каждый клуб получает своеобразную подушку безопасности в 30% сверх этих 85%. Если в каком-то сезоне расходы превысили 85%-й порог (хоть на 1%), в следующем сезоне размер подушки уменьшается на ту же величину. Если команда укладывается в 85%, подушка постепенно восстанавливается – по 10% в год, пока не вернется к максимальным 30%.

Пока дополнительные расходы не превышают эти 30%, команде будет грозить только штраф. Как только 30%-й лимит исчерпан, любое дальнейшее превышение 85% будет вести к спортивным санкциям (лишению очков и т.д.).

Доходы на сезон фиксируются заранее (по прошлым годам и формулам), поэтому если клуб плохо выступил и недобрал денег, то это не обрушит лимит в текущем сезоне – будет определенный запас прочности.

Проверка будет осуществляться два-три раза в год. Основная – 1 марта, и если 85%-й порог превышен, то на июнь назначается еще одна. Также в октябре предусмотрена дополнительная сверка.

Зарплаты помощников тренера, административного персонала, инвестиции в академию, женскую команду, стадион к лимиту не привязаны – тратить можно без ограничений.

SSR представляет собой три проверки, нацеленные на профилактику банкротства:

– тест на оборотный капитал (в каждом месяце у клуба в распоряжении или быстром доступе должно быть как минимум 12,5 млн фунтов);

– тест на ликвидность (клуб должен доказать, что даже в случае потери 85 млн фунтов у него будет ноль или плюс по ликвидным активам на текущий и следующий сезоны);

– тест на положительный капитал (соотношение долгов к активам не должно быть больше 90% в сезоне-2026/27, 85% – в сезоне-2027/28 и 80% – в сезоне-2028/29 и далее).

Основная оценка производится 7 июля каждого года, при этом в любой момент может быть назначена внеочередная проверка, если появятся основания.

Если клуб не соответствует требованиям SSR, сперва он в добровольном порядке может ввести лимит расходов, обратиться к владельцу за внесением средств и так далее. Если лига вынуждена вмешаться, то может быть введен запрет на регистрацию новичков, жесткий лимит трат, в крайнем случае допустимы санкции вроде лишения очков.

Подробно ознакомиться с новым порядком можно на сайте АПЛ .