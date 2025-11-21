  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Клубы АПЛ выступили против потолка расходов, но проголосовали за коэффициент затрат на команду и проверку устойчивости и системной резилентности. Изменения – с сезона-2026/27
19

Клубы АПЛ выступили против потолка расходов, но проголосовали за коэффициент затрат на команду и проверку устойчивости и системной резилентности. Изменения – с сезона-2026/27

АПЛ со следующего сезона вводит новые финансовые правила.

В АПЛ меняется финансовый регламент.

Клубы лиги на сегодняшнем собрании акционеров проголосовали за новый пакет правил, которые начнут действовать с сезона-2026/27.

Участники Премьер-лиги договорились ввести коэффициент затрат на команду (SCR), а также правила устойчивости и системной резилентности (SSR). При этом предложение установить потолок расходов на команду широкой поддержки не нашло.

SCR смоделирован на основе финансовых правил УЕФА и позволяет направлять на расходы футбольного характера (зарплаты игроков и главного тренера, амортизация трансферов, гонорары агентам) не более 85 процентов футбольных доходов плюс чистая прибыль или минус убыток от продажи игроков. Все, что клуб зарабатывает на футболе (билеты, спонсоры, телеправа, призовые, концерты на стадионе), считается футбольными доходами и идет в эту базу.

Также каждый клуб получает своеобразную подушку безопасности в 30% сверх этих 85%. Если в каком-то сезоне расходы превысили 85%-й порог (хоть на 1%), в следующем сезоне размер подушки уменьшается на ту же величину. Если команда укладывается в 85%, подушка постепенно восстанавливается – по 10% в год, пока не вернется к максимальным 30%.

Пока дополнительные расходы не превышают эти 30%, команде будет грозить только штраф. Как только 30%-й лимит исчерпан, любое дальнейшее превышение 85% будет вести к спортивным санкциям (лишению очков и т.д.).

Доходы на сезон фиксируются заранее (по прошлым годам и формулам), поэтому если клуб плохо выступил и недобрал денег, то это не обрушит лимит в текущем сезоне – будет определенный запас прочности.

Проверка будет осуществляться два-три раза в год. Основная – 1 марта, и если 85%-й порог превышен, то на июнь назначается еще одна. Также в октябре предусмотрена дополнительная сверка.

Зарплаты помощников тренера, административного персонала, инвестиции в академию, женскую команду, стадион к лимиту не привязаны – тратить можно без ограничений.

SSR представляет собой три проверки, нацеленные на профилактику банкротства:

– тест на оборотный капитал (в каждом месяце у клуба в распоряжении или быстром доступе должно быть как минимум 12,5 млн фунтов);

– тест на ликвидность (клуб должен доказать, что даже в случае потери 85 млн фунтов у него будет ноль или плюс по ликвидным активам на текущий и следующий сезоны);

– тест на положительный капитал (соотношение долгов к активам не должно быть больше 90% в сезоне-2026/27, 85% – в сезоне-2027/28 и 80% – в сезоне-2028/29 и далее).

Основная оценка производится 7 июля каждого года, при этом в любой момент может быть назначена внеочередная проверка, если появятся основания.

Если клуб не соответствует требованиям SSR, сперва он в добровольном порядке может ввести лимит расходов, обратиться к владельцу за внесением средств и так далее. Если лига вынуждена вмешаться, то может быть введен запрет на регистрацию новичков, жесткий лимит трат, в крайнем случае допустимы санкции вроде лишения очков.

Подробно ознакомиться с новым порядком можно на сайте АПЛ.

Два серебра Слуцкого в Китае – успех?23269 голосов
Да, конечноЛеонид Слуцкий
Нет, доказал бы только чемпионствомАлександр Мостовой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт АПЛ
logoпремьер-лига Англия
финансовый фэйр-плей
logoЛидс
logoАстон Вилла
logoБрайтон
logoАрсенал
logoНьюкасл
logoЧелси
logoБорнмут
logoФулхэм
logoВест Хэм
logoНоттингем Форест
logoТоттенхэм
logoМанчестер Сити
logoСандерленд
logoБрентфорд
logoМанчестер Юнайтед
logoБернли
logoЭвертон
logoЛиверпуль
logoВулверхэмптон
logoКристал Пэлас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
PFA против потолка расходов в АПЛ: «В футболе есть тенденция считать, что мы стоим выше закона, но нельзя искусственно ограничивать чью-то способность зарабатывать на жизнь»
13 ноября, 18:58
Александер Чеферин: «Всемирный ФФП сложно реализовать, все лиги разные. Оптимистичен насчет Саудовской Аравии – таланты всегда предпочтут не деньги, а выступления на топ-уровне»
7 ноября, 19:07
Хавьер Тебас: «Можно терпеть убытки 2-3 года, но не 10, как «Сити», который жульничает с первого же дня при новых владельцах. Или «ПСЖ», у которого 7 лет подряд убытки по 200 млн евро»
2 октября, 12:04
Главные новости
Умер Никита Симонян, ничья «Краснодара» и «Локо», «Реал» теряет очки, Гуменник и Садкова победили в Омске, «Арсенал» и «Милан» выиграли дерби, 954-й гол Роналду, 1+3 от Месси и другие новости
51 минуту назад
Экс-судья Фернандес о возможном фоле Беллингема перед голом Хейсена «Эльче»: «Рука находилась в естественном положении»
53 минуты назад
У Акинфеева восемь FONBET Кубков России. А когда он выиграл самый первый?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Экс-шеф-скаут «Зенита» Евменов стал спортивным директором «Пари НН». Удальцов остался в руководстве клуба
сегодня, 03:00
Эзе – автор 400-го хет-трика в истории АПЛ. У «Арсенала» больше всех игроков (23) с 3 голами в матче
сегодня, 02:29
Аллегри – 7-й тренер, одержавший 100+ побед с «Миланом»
сегодня, 01:59
Кубок МЛС. 1/4 финала. «Интер Майами» Месси разгромил «Цинциннати» в гостях, у Лео 1+3
сегодня, 00:10
Месси забил в 6-м подряд матче за «Интер Майами» и отдал три ассиста – с «Цинциннати». У аргентинца 35+20 в 32 играх сезона МЛС
сегодня, 00:01
Экс-судья Фернандес считает, что 2-й гол «Реала» нужно отменить: «Винисиус попадает в лицо вратарю голенью, разбивая ему нос. Это нарушение»
вчера, 23:06
Тренер «Эльче» Сарабия об ударе Винисиуса ногой в лицо Пеньи: «Фол был совершенно очевиден. Были факторы, повлиявшие на результат матча. Это злит»
вчера, 23:00
Ко всем новостям
Последние новости
Первая лига. «Ротор» против «Челябинска»
11 минут назад
Гаврилов о голе «Спартака»: «Чем занимались футболисты ЦСКА во время подачи? Когда я играл, на угловом всегда ставили игрока около штанги»
21 минуту назад
Бителло ближе стиль Карпина: «Валерий очень хороший тренер. Гусев просил играть ниже, помогать Фомину»
38 минут назад
Титов о смерти Симоняна: «Всем казалось, что он вечный. Нашему поколению даже не снилось то, что пережил Никита Павлович»
сегодня, 03:51
Миранчук сыграет за «Динамо» в этом году: «Вот‑вот начнет тренироваться в общей группе»
сегодня, 03:36
«Интер Майами» Месси сыграет дома с «Нью-Йорк Сити» в 1/2 финала Кубка МЛС 29 или 30 ноября
сегодня, 03:21
Биджиев про 0:3 с «Динамо»: «У «Махачкалы» были ошибки, которые нельзя было допускать. Когда остались вдесятером, уже было тяжело»
сегодня, 02:44
Тренер «Ростова» Альба про 0:2: «Крылья» были просто лучше. Их план на игру сработал, они правильно оборонялись»
сегодня, 02:14
Черчесов о смерти Симоняна: «Уход Никиты Павловича — большая потеря не только для российского, но и мирового футбола»
сегодня, 01:43
Киву о 0:1 с «Миланом»: «Интер» позволил сопернику всего одну контратаку – и она оказалась фатальной. 4 поражения в 12 турах – слишком много»
вчера, 23:01