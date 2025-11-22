НБА. Кубок. 38 очков Карри не спасли «Голден Стэйт» в матче с «Портлендом», Йокичу не хватило одной передачи до трипл-дабла (34+10+9) в победном матче против «Хьюстона» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата и кубка НБА прошли 9 матчей.

В рамках Кубка НБА «Майами» разгромил «Чикаго» (143:107)

«Бруклин» обыграл «Бостон» (113:105), российский защитник «Нетс» Егор Дёмин отметился 12 очками (5 из 10 с игры, 2 из 4 из-за дуги), 6 подборами и 5 передачами за 30 минут на паркете.

«Голден Стэйт» уступил «Портленду» (123:127), несмотря на 38 очков защитника «Уорриорс» Стефена Карри (14 из 23 с игры, 9 из 17 трехочковых, 1 из 1 штрафных).

«Денвер» одолел «Хьюстон» (112:109), центровой «Наггетс» Никола Йокич был близок к трипл-даблу: 34 очка (11 из 20 с игры, 4 из 8 из-за дуги, 8 из 10 штрафных), 10 подборов и 9 передач при 4 потерях.

НБА

Регулярный чемпионат



Кубок НБА



Восток. Группа A



Положение команд : Торонто – 3-0, Кливленд – 2-1, Атланта – 1-1, Индиана – 0-2, Вашингтон - 0-2

Восток. Группа B



Положение команд : Детройт – 2-0, Орландо – 2-0, Бруклин – 1-2, Бостон – 1-2, Филадельфия – 0-2

Восток. Группа C



Положение команд : Милуоки – 2-0, Майами – 2-1, Нью-Йорк – 1-1, Чикаго – 1-2, Шарлотт – 0-2

Запад. Группа A



Положение команд : Оклахома – 2-0, Финикс – 2-0, Миннесота – 2-1, Сакраменто – 0-2, Юта – 0-3

Запад. Группа B



Положение команд : Лейкерс – 2-0, Клипперс – 2-0, Мемфис – 1-1, Даллас – 1-2, Новый Орлеан – 0-3

Запад. Группа C



Положение команд : Портленд – 2-1, Денвер – 2-1, Сан-Антонио – 1-1, Хьюстон – 1-2, Голден Стэйт – 1-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.