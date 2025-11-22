НБА. Кубок. 38 очков Карри не спасли «Голден Стэйт» в матче с «Портлендом», Йокичу не хватило одной передачи до трипл-дабла (34+10+9) в победном матче против «Хьюстона» и другие результаты
В рамках Кубка НБА «Майами» разгромил «Чикаго» (143:107)
«Бруклин» обыграл «Бостон» (113:105), российский защитник «Нетс» Егор Дёмин отметился 12 очками (5 из 10 с игры, 2 из 4 из-за дуги), 6 подборами и 5 передачами за 30 минут на паркете.
«Голден Стэйт» уступил «Портленду» (123:127), несмотря на 38 очков защитника «Уорриорс» Стефена Карри (14 из 23 с игры, 9 из 17 трехочковых, 1 из 1 штрафных).
«Денвер» одолел «Хьюстон» (112:109), центровой «Наггетс» Никола Йокич был близок к трипл-даблу: 34 очка (11 из 20 с игры, 4 из 8 из-за дуги, 8 из 10 штрафных), 10 подборов и 9 передач при 4 потерях.
Регулярный чемпионат
Восток. Группа A
Положение команд: Торонто – 3-0, Кливленд – 2-1, Атланта – 1-1, Индиана – 0-2, Вашингтон - 0-2
Восток. Группа B
Положение команд: Детройт – 2-0, Орландо – 2-0, Бруклин – 1-2, Бостон – 1-2, Филадельфия – 0-2
Восток. Группа C
Положение команд: Милуоки – 2-0, Майами – 2-1, Нью-Йорк – 1-1, Чикаго – 1-2, Шарлотт – 0-2
Запад. Группа A
Положение команд: Оклахома – 2-0, Финикс – 2-0, Миннесота – 2-1, Сакраменто – 0-2, Юта – 0-3
Запад. Группа B
Положение команд: Лейкерс – 2-0, Клипперс – 2-0, Мемфис – 1-1, Даллас – 1-2, Новый Орлеан – 0-3
Запад. Группа C
Положение команд: Портленд – 2-1, Денвер – 2-1, Сан-Антонио – 1-1, Хьюстон – 1-2, Голден Стэйт – 1-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.