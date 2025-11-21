Тебасу грозит отстранение на год или увольнение за возможное раскрытие конфиденциальной информации о продаже «Барселоной» VIP-лож. Начато расследование

Тебаса могут снять с должности за раскрытие конфиденциальных сведений.

Административный трибунал по спорту (TAD) начал расследование в отношении Хавьера Тебаса .

As передает, что действия президента Ла Лиги изучаются в связи с предполагаемым разглашением конфиденциальной информации, касающейся «Барселоны» и продажи 475 VIP-лож на «Камп Ноу » за 100 млн евро. Руководителю лиги может грозить как публичное порицание, так и отстранение на срок до года или даже снятие с должности.

Высший спортивный совет (CSD) несколько месяцев изучал жалобу Мигеля Анхеля Галана, президента Ассоциации за прозрачность и демократию в спорте, и счел, что разглашение экономических данных «Барселоны» в пресс-релизе (который позже был удален с сайта Ла Лиги ) представляет собой возможное тяжкое нарушение. В октябре жалоба была передана в TAD.