Тебасу грозит отстранение на год или увольнение за возможное раскрытие конфиденциальной информации о продаже «Барселоной» VIP-лож. Начато расследование
Административный трибунал по спорту (TAD) начал расследование в отношении Хавьера Тебаса.
As передает, что действия президента Ла Лиги изучаются в связи с предполагаемым разглашением конфиденциальной информации, касающейся «Барселоны» и продажи 475 VIP-лож на «Камп Ноу» за 100 млн евро. Руководителю лиги может грозить как публичное порицание, так и отстранение на срок до года или даже снятие с должности.
Высший спортивный совет (CSD) несколько месяцев изучал жалобу Мигеля Анхеля Галана, президента Ассоциации за прозрачность и демократию в спорте, и счел, что разглашение экономических данных «Барселоны» в пресс-релизе (который позже был удален с сайта Ла Лиги) представляет собой возможное тяжкое нарушение. В октябре жалоба была передана в TAD.