Диас дисквалифицирован на 3 матча ЛЧ за фол на Хакими. «Бавария» была уверена, что срок будет втрое меньше, и хочет обжаловать решение УЕФА (Bild)
Диас за фол на Хакими отстранен на три игры.
Луис Диас пропустит три матча «Баварии» в Лиге чемпионов.
Вингер мюнхенцев грубо сфолил на защитнике «ПСЖ» Ашрафе Хакими и был удален в конце 1-го тайма матча ЛЧ. Марокканец получил травму, из-за которой пропустит до двух месяцев.
Bild сообщает, что УЕФА решил дисквалифицировать Диаса на три игры. Он пропустит матчи с «Арсеналом», «Спортингом» и «Юнионом».
«Бавария» запросила объяснение решения в письменном виде и собирается его обжаловать.
Ранее главный тренер мюнхенцев Венсан Компани выражал уверенность в том, что колумбиец не сыграет только с «Арсеналом». Ту же информацию давал спортдиректор Кристоф Фройнд.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Bild
