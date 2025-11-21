Диас дисквалифицирован на 3 матча ЛЧ за фол на Хакими. «Бавария» была уверена, что срок будет втрое меньше, и хочет обжаловать решение УЕФА (Bild)

Диас за фол на Хакими отстранен на три игры.

Луис Диас пропустит три матча «Баварии» в Лиге чемпионов.

Вингер мюнхенцев грубо сфолил на защитнике «ПСЖ » Ашрафе Хакими и был удален в конце 1-го тайма матча ЛЧ. Марокканец получил травму, из-за которой пропустит до двух месяцев.

Bild сообщает, что УЕФА решил дисквалифицировать Диаса на три игры. Он пропустит матчи с «Арсеналом», «Спортингом» и «Юнионом».

«Бавария » запросила объяснение решения в письменном виде и собирается его обжаловать.

Ранее главный тренер мюнхенцев Венсан Компани выражал уверенность в том, что колумбиец не сыграет только с «Арсеналом». Ту же информацию давал спортдиректор Кристоф Фройнд.