⚡ Гран-при Финляндии. Хазе и Володин выиграли короткую программу, Кам и О’Ши – 2-е, Ефимова и Митрофанов – 3-и

Хазе и Володин выиграли короткую программу пар на Гран-при Финляндии.

21 ноября спортивные пары показали короткие программы на этапе Гран-при в Финляндии.

Гран-при по фигурному катанию

6-й этап, Finlandia Trophy

Хельсинки, Финляндия

Пары, короткая программа 

1. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 70,40

2. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 70,24

3. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США) – 70,19

4. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) – 70,13

5. Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония) – 67,53

6. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 62,49

7. Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай) – 62,42

8. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 56,55

Расписание Гран-при Финляндии: там выступят Хендрикс, Гленн, Чиба, Кагияма, Сяо Хим Фа, Хазе и Володин, Дэвис и Смолкин, Фурнье-Бодри и Сизерон

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
