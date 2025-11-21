⚡ Гран-при Финляндии. Хазе и Володин выиграли короткую программу, Кам и О’Ши – 2-е, Ефимова и Митрофанов – 3-и
Хазе и Володин выиграли короткую программу пар на Гран-при Финляндии.
21 ноября спортивные пары показали короткие программы на этапе Гран-при в Финляндии.
Гран-при по фигурному катанию
6-й этап, Finlandia Trophy
Хельсинки, Финляндия
Пары, короткая программа
1. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 70,40
2. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 70,24
3. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США) – 70,19
4. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) – 70,13
5. Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония) – 67,53
6. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 62,49
7. Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай) – 62,42
8. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 56,55
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
