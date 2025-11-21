17-летний вингер «Зенита» Шилов получил травму крестообразной связки на тренировке

Вадим Шилов получил травму крестообразной связки.

Нападающий «Зенита» Вадим Шилов повредил переднюю крестообразную связку во время тренировочного занятия в рамках подготовки к ближайшей игре. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

О тактике лечения и сроках полного восстановления игрока станет известно позднее.

«Сине-бело-голубые желают Вадиму Шилову здоровья и скорейшего возвращения на футбольное поле!» – говорится в сообщении «Зенита».

В текущем сезоне Мир РПЛ Шилов провел 3 матча. В Фонбет Кубке России за 5 игр он забил 2 гола. Его статистика – здесь .

