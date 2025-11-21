17-летний вингер «Зенита» Шилов получил травму крестообразной связки на тренировке
Вадим Шилов получил травму крестообразной связки.
Нападающий «Зенита» Вадим Шилов повредил переднюю крестообразную связку во время тренировочного занятия в рамках подготовки к ближайшей игре. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
О тактике лечения и сроках полного восстановления игрока станет известно позднее.
«Сине-бело-голубые желают Вадиму Шилову здоровья и скорейшего возвращения на футбольное поле!» – говорится в сообщении «Зенита».
В текущем сезоне Мир РПЛ Шилов провел 3 матча. В Фонбет Кубке России за 5 игр он забил 2 гола. Его статистика – здесь.
Воспитанник «Зенита» Шилов – самый перспективный футболист России по версии «СЭ», Пестряков из «Акрона» – 2-й, Окишор из «Динамо» – 4-й
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Зенита»
