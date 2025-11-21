«Салават» проиграл 5 из 6 последних матчей, команда Козлова идет 10-й на Востоке. У «Барыса» 4 победы в 5 играх
«Салават Юлаев» проиграл 5 из 6 последних матчей в КХЛ.
«Барыс» обыграл «Салават Юлаев» (2:1) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ.
Команда тренера Михаила Кравеца одержала 4-ю победу в 5 последних играх.
«Барыс» набрал 27 очков в 29 играх и занимает 7-е место в Восточной конференции.
«Салават» проиграл 5 из 6 последних матчей. Команда тренера Виктора Козлова идет 10-й на Востоке с 23 баллами после 28 игр.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
