«Салават» проиграл 5 из 6 последних матчей, команда Козлова идет 10-й на Востоке. У «Барыса» 4 победы в 5 играх

«Салават Юлаев» проиграл 5 из 6 последних матчей в КХЛ.

«Барыс » обыграл «Салават Юлаев » (2:1) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

Команда тренера Михаила Кравеца одержала 4-ю победу в 5 последних играх.

«Барыс» набрал 27 очков в 29 играх и занимает 7-е место в Восточной конференции.

«Салават» проиграл 5 из 6 последних матчей. Команда тренера Виктора Козлова идет 10-й на Востоке с 23 баллами после 28 игр.