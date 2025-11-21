  • Спортс
ФИФА удалила постер ЧМ-2026 после жалоб на отсутствие Роналду на нем. От Португалии было изображение Бруну

ФИФА удалила постер ЧМ-2026 после жалоб на отсутствие Роналду.

Как передает Sportbible, ФИФА удалила первый официальный постер чемпионата мира 2026 года со своих страниц в социальных сетях на фоне жалоб от болельщиков.

Ранее ФИФА представила промо-постер, на котором были изображены по одному игроку от каждой из квалифицировавшихся команд. На данный момент 42 из 48 сборных обеспечили себе участие на чемпионате мира следующим летом, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

Среди игроков, представленных на изображении, были Лионель Месси, Эрлинг Холанд, Килиан Мбаппе, Мохамед Салах и другие.

Возмущение фанатов вызвало отсутствие нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Представителем Португалии на постере стал Бруну Фернандеш из «МЮ».

ФИФА удалила публикацию со своего официального аккаунта в X в четверг. Причина удаления остается неизвестной, хотя предполагается, что пост могли удалить из-за реакции на отсутствие Роналду. 

Изображение: sportbible.com

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sportbible
