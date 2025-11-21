398

⚡ Гран-при Финляндии. Гленн лидирует после короткой программы, Чиба – 2-я, Скизас – 3-я, Хендрикс – 10-я

Американка Эмбер Гленн лидирует после короткой программы на Гран-при Финляндии.

Американская фигуристка Эмбер Гленн выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Финляндии. 

Гран-при по фигурному катанию

6-й этап, Finlandia Trophy

Хельсинки, Финляндия

Женщины

Короткая программа

1. Эмбер Гленн (США) – 75,72

2. Моне Чиба (Япония) – 72,89

3. Маделин Скизас (Канада) – 65,16

4. Брэди Теннелл (США) – 63,92

5. Рион Сумийоши (Япония) – 61,42

6. Рино Мацуике (Япония) – 61,26

7. Оливия Лиско (Финляндия) – 61,00

8. Лорин Шильд (Франция) – 60,74

9. Ида Кархунен (Финляндия) – 60,03

10. Луна Хендрикс (Бельгия) – 54,75

11. Селма Валитало (Финляндия) – 43,84

Расписание Гран-при Финляндии: там выступят Хендрикс, Гленн, Чиба, Кагияма, Сяо Хим Фа, Хазе и Володин, Дэвис и Смолкин, Фурнье-Бодри и Сизерон

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoЛуна Хендрикс
Маделин Скизас
Лорин Шильд
logoМоне Чиба
logoРион Сумийоши
logoБрэди Теннелл
logoЭмбер Гленн
Оливия Лиско
Рино Мацуике
женское катание
результаты
logoсборная Японии
logoсборная Финляндии
logoсборная Франции
logoсборная Бельгии
этап Гран-при в Финляндии
logoсборная Канады
logoсборная США
Ида Кархунен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Расписание Гран-при Финляндии: там выступят Хендрикс, Гленн, Чиба, Кагияма, Сяо Хим Фа, Хазе и Володин, Дэвис и Смолкин, Фурнье-Бодри и Сизерон
вчера, 06:00
⚡ Гран-при Японии. Сакамото победила, Самоделкина – 2-я, Хендрикс – 3-я
8 ноября, 12:21
Расписание Гран-при Канады: там выступят Малинин, Эгадзе, Левито, Аймо, Хазе и Володин, Гиллес и Пуарье
2 ноября, 06:12
Главные новости
Петр Гуменник: «Хореограф предложил мне в своей стратегии учесть, что при чистом прокате я, оказывается, могу набирать много баллов. И посоветовал катать чисто»
4 минуты назад
Евгений Семененко: «Выступил неплохо, не считая первого элемента. Старался компенсировать эту небольшую ошибку»
12 минут назад
Гран-при России. «Сердце Сибири». Мишина и Галлямов, Мухортова и Евгеньев, Чикмарева и Янченков, Щербинина и Петров представят короткие программы
17 минут назад
⚡ Гран-при России. «Сердце Сибири». Гуменник выиграл короткую программу, Семененко – 2-й. Дикиджи – 3-й
27 минут назад
⚡ Гран-при России. «Сердце Сибири». Горбачева выиграла короткую программу, Садкова – 2-я, Муравьева – 3-я, Двоеглазова – 4-я, Акатьева – 8-я
сегодня, 10:55
Гран-при Финляндии. Сяо Хим Фа, Кагияма, Гоголев, Браун, Михаил Селевко, Садовский выйдут на лед с произвольными программами
сегодня, 12:12Live
Миура и Кихара, Хазе и Володин, Метелкина и Берулава, Павлова и Святченко вышли в финал Гран-при в парном катании
сегодня, 11:57
Камилла Нелюбова: «Рада, что получился чистый аксель. На место я не смотрю – понимаю, что мне нужно добавлять в презентации»
сегодня, 12:09
⚡ Гран-при Финляндии. Хазе и Володин победили, Ефимова и Митрофанов – 2-е, Кам и О’Ши – 3-и
сегодня, 11:51
Алина Горбачева: «В произвольной исполню четверной сальхов. На первом этапе он был еще не совсем готов, а теперь я его уже прыгаю»
сегодня, 11:44
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Варшавы. Стеллато-Дудек и Дешам, Вайпан-Ло и Дигби, Макбет и Паркман представят произвольные программы
сегодня, 00:53
Кубок Варшавы. Самойлов победил, Бричги – 2-й, Амми – 3-й
вчера, 20:22
«Другие парни: давай 50/50. Он: все для тебя». Загитова сняла тренд на фоне корзин с цветами
вчера, 06:46Видео
ISU о допуске Петросян и Гуменника к Олимпиаде: «МОК отвечает за получение права на участие в Играх»
20 ноября, 14:01
Кубок Варшавы. Лопарева и Бриссо выиграли ритм-танец, Грин и Парсонс – 2-е, Лим и Куан – 3-и
19 ноября, 22:44
Роднина не считает двойными стандартами заявление Ковентри о спортсменах: «Ранее не она принимала решения»
19 ноября, 12:47
Екатерина Рыбакова: «Мы не думали о местах и оценках во время подготовки, просто шли и делали свою работу. Очень рады, что у нас сегодня все получилось»
15 ноября, 16:40
Татьяна Тарасова: «Не вижу смысла приглашать иностранных учеников в Россию, просто так встречаться времени ни у кого нет»
14 ноября, 18:27
Костомаров об Олимпиаде-2026: «Думаю, соревнования, на которых будут выступать наши спортсмены, должны показывать»
14 ноября, 13:47
Светлана Журова: «Медведева и Гайнутдинов – прекрасный творческий союз. Что касается семейной жизни, желаю им родить новых чемпионов»
12 ноября, 12:56