⚡ Гран-при Финляндии. Гленн лидирует после короткой программы, Чиба – 2-я, Скизас – 3-я, Хендрикс – 10-я
Американская фигуристка Эмбер Гленн выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Финляндии.
Гран-при по фигурному катанию
6-й этап, Finlandia Trophy
Хельсинки, Финляндия
Женщины
Короткая программа
1. Эмбер Гленн (США) – 75,72
2. Моне Чиба (Япония) – 72,89
3. Маделин Скизас (Канада) – 65,16
4. Брэди Теннелл (США) – 63,92
5. Рион Сумийоши (Япония) – 61,42
6. Рино Мацуике (Япония) – 61,26
7. Оливия Лиско (Финляндия) – 61,00
8. Лорин Шильд (Франция) – 60,74
9. Ида Кархунен (Финляндия) – 60,03
10. Луна Хендрикс (Бельгия) – 54,75
11. Селма Валитало (Финляндия) – 43,84
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
