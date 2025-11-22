Радимов о ЦСКА: «Усилит несколько позиций зимой – будет конкурентом «Краснодару» и «Зениту» в борьбе за чемпионство»

Владислав Радимов: если ЦСКА усилится зимой, будет конкурентом «Краснодару» и «Зениту».

Владислав Радимов оценил шансы ЦСКА в чемпионской гонке РПЛ .

После первого круга армейцы занимают в таблице 2-е место, уступая «Краснодару» по дополнительным показателям.

«ЦСКА — молодая и хорошая команда, которая может прогрессировать, лидеры набрались опыта, очень много игроков сборной. Я думаю, что ЦСКА должен только прибавлять.

И если они в зимнее трансферное окно усилят несколько позиций, то это будет конкурент и «Краснодару », и «Зениту » в борьбе за чемпионство», — сказал бывший футболист ЦСКА.