Капризов набрал 1+1 в матче с «Питтсбургом» и стал 2-й звездой. У него 26 очков в 22 играх в сезоне

Кирилл Капризов набрал 1+1 в матче с «Питтсбургом» и стал 2-й звездой.

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом » (5:0).

На счету 28-летнего россиянина, признанного второй звездой встречи, стало 26 (12+14) очков в 22 играх в текущем сезоне при нейтральной полезности.

Сегодня Кирилл (19:22, «+2») реализовал 1 из 2 бросков в створ. Статистика потерь и перехватов – 2:2.