⚡ Гран-при Финляндии. Фурнье-Бодри и Сизерон выиграли ритм-танец, Гиллес и Пуарье – 2-е, Зингас и Колесник – 3-и, Дэвис и Смолкин – 7-е
Французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при в Финляндии.
Гран-при по фигурному катанию
6-й этап, Finlandia Trophy
Хельсинки, Финляндия
Танцы на льду
Ритм-танец
1. Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон (Франция) – 79,89
2. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 79,56
3. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) – 78,51
4. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 76,07
5. Майя Шибутани – Алекс Шибутани (США) – 71,99
6. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 71,65
7. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 70,42
8. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 69,39
9. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 64,21
10. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 62,87
