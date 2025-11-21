⚡ Гран-при Финляндии. Фурнье-Бодри и Сизерон выиграли ритм-танец, Гиллес и Пуарье – 2-е, Зингас и Колесник – 3-и, Дэвис и Смолкин – 7-е

Фурнье-Бодри и Сизерон выиграли ритм-танец на Гран-при в Финляндии.

Французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при в Финляндии. Гран-при по фигурному катанию 6-й этап, Finlandia Trophy Хельсинки, Финляндия Танцы на льду Ритм-танец 1. Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон (Франция) – 79,89 2. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 79,56 3. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) – 78,51 4. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 76,07 5. Майя Шибутани – Алекс Шибутани (США) – 71,99 6. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 71,65 7. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 70,42 8. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 69,39 9. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 64,21 10. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 62,87 Расписание Гран-при Финляндии: там выступят Хендрикс, Гленн, Чиба, Кагияма, Сяо Хим Фа, Хазе и Володин, Дэвис и Смолкин, Фурнье-Бодри и Сизерон