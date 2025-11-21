  • Спортс
  ⚡ Гран-при Финляндии. Фурнье-Бодри и Сизерон выиграли ритм-танец, Гиллес и Пуарье – 2-е, Зингас и Колесник – 3-и, Дэвис и Смолкин – 7-е
⚡ Гран-при Финляндии. Фурнье-Бодри и Сизерон выиграли ритм-танец, Гиллес и Пуарье – 2-е, Зингас и Колесник – 3-и, Дэвис и Смолкин – 7-е

Фурнье-Бодри и Сизерон выиграли ритм-танец на Гран-при в Финляндии.

Французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при в Финляндии. 

6-й этап, Finlandia Trophy

Хельсинки, Финляндия

Танцы на льду

Ритм-танец

1. Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон (Франция) – 79,89

2. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 79,56

3. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) – 78,51

4. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 76,07

5. Майя Шибутани – Алекс Шибутани (США) – 71,99

6. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 71,65

7. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 70,42

8. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 69,39

9. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 64,21

10. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 62,87

