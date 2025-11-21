Байлс об операции по увеличению груди: «Это было чертовски больно, я не могла двигаться. Период реабилитации был тяжелым»

Симона Байлс рассказала об операции по увеличению груди.

Американская гимнастка Симона Байлс рассказала, что тяжело перенесла операцию по увеличению груди. В июне спортсменке установили грудные импланты.

«Это было чертовски больно. Я даже не могла самостоятельно двигаться. Так что мне пришлось взять две недели на восстановление, и я рада, что сделала это, потому что период реабилитации был тяжелым.

В первый день после операции Джонатану (Оуэнсу, мужу Байлс, игроку команды НФЛ «Чикаго Беарз» – Спортс’’) пришлось буквально физически поднимать меня с кровати и доводить до туалета.

Думаю, так случилось из-за того, что я более мускулистая, чем большинство девушек, которые делали эту операцию. Установка импланта под мышцу – это очень болезненно», – сказала Байлс.

Она добавила, что запаниковала после операции, так как грудь казалась ей слишком большой.

«Грудь была огромной – прямо до шеи. Я сказала врачу: заберите ее обратно, она должна быть меньше, она выглядит инопланетно. Но сейчас все идеально», – сказала семикратная олимпийская чемпионка Байлс.

Фото: instagram.com/simonebiles

