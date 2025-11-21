Степашин о Гусеве: «Слово офицера: будем работать дальше вместе, если «Динамо» выиграет 4 матча»
Сергей Степашин: Гусев останется, если выиграем 4 матча.
Сергей Степашин пообещал, что Ролан Гусев будет утвержден в качестве главного тренера «Динамо», если команда победит в четырех матчах до зимней паузы.
Московскому клубу предстоит встретиться с «Динамо» Махачкала, «Зенитом», «Ахматом» и «Спартаком».
«Я хотел бы, чтобы вы поддержали Ролана Гусева и его команду.
Если выиграем четыре матча – даю слово офицера: будем работать дальше вместе.
Вспомните, что вы футболисты, что вы мужики. У нас на футбольном поле нет национальностей, мы «Динамо» – это самое главное», – сказал член совета директоров «Динамо».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Динамо»
