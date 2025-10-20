  • Спортс
  • Норвежские лыжники обсуждают возможность бойкота соревнований в случае, если FIS допустит россиян
11

Норвежские лыжники обсуждают возможность бойкота соревнований в случае, если FIS допустит россиян

21 октября совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) рассмотрит вопрос о возвращении российских спортсменов на соревнования. Они отстранены с 2022 года.

«Я считаю очень проблематичной саму мысль о том, что мы должны с ними соревноваться. Не совсем понимаю, что изменилось сейчас по сравнению с несколькими годами назад.

Считаю, что россияне по-прежнему должны быть отстранены. Спорт является важным пропагандистским инструментом для России. Я думаю, что бойкот сработает», – сказал тренер норвежских лыжников Эйрик Мюр Носсум в комментарии для NTB. 

«Конечно, интересно посмотреть, к чему в итоге придет FIS. Я считаю, что до тех пор, пока боевые действия не пойдут на спад, россияне не должны соревноваться», – заявил двукратный олимпийский чемпион Симен Хегстад Крюгер.

«Но очень тяжело решиться на бойкот, когда это твоя последняя Олимпиада и ты стремился к ней столько лет. Мы, спортсмены, должны поговорить друг с другом о том, как к этому относиться. Лучше всего принять общее решение. Но я надеюсь, что нам не придется рассматривать этот вопрос», – добавил Крюгер.

«Было бы неправильно допускать их, пока ситуация остается такой, какой она и была. Я, в общем-то, не политик, но... Неправильно открывать эту дверь сейчас, когда действуют санкции.

Нам нужно будет обсудить это [вопрос бойкота], когда решение будет принято FIS. Важно, чтобы мы были едины как команда и имели по этому поводу четкую позицию. Так что, возможно, еще рано говорить о бойкоте. В любом случае, у нас должна быть позиция, которую мы можем продемонстрировать», – отметил олимпийский чемпион Эрик Валнес.

Похоже, наших лыжников допустят – даже норвежцы не смогут помешать

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
