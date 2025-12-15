Роджерс близок к назначению в «Аль-Кадисию»
Брендан Роджерс близок к назначению в клуб из Саудовской Аравии.
Брендан Роджерс может возглавить клуб из чемпионата Саудовской Аравии.
По информации журналиста Давида Орнстейна, «Аль-Кадисия» близка к соглашению с североирландским специалистом. В настоящее время стороны работают над завершением сделки.
Последним клубом в карьере Роджерса был «Селтик», который он покинул в октябре. «Аль-Кадисия» занимает 5-е место в таблице чемпионата Саудовской Аравии после 9 туров.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Давида Орнстейна
