Роджерс близок к назначению в «Аль-Кадисию»

Брендан Роджерс близок к назначению в клуб из Саудовской Аравии.

По информации журналиста Давида Орнстейна, «Аль-Кадисия» близка к соглашению с североирландским специалистом. В настоящее время стороны работают над завершением сделки.

Последним клубом в карьере Роджерса был «Селтик», который он покинул в октябре. «Аль-Кадисия » занимает 5-е место в таблице чемпионата Саудовской Аравии после 9 туров.