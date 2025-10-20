Российская команда одержала победу на чемпионате Евразии по рыболовному спорту в Адыгее
Команда России победила на чемпионате Евразии по рыболовному спорту.
Соревнования прошли с 14 по 19 октября на базе спортивного комплекса «Кужора» в станице Кужорской Майкопского района Республики Адыгея.
Российская команда показала результат 452,7 кг. Второе место заняла сборная Беларуси (383,84 кг), третье – команда Казахстана (347,84 кг).
Самый крупный улов у россиян Вадима Гасанова и Руслана Брызгунова – карп весом 11,21 кг. В личном зачете победили Сергей и Алексей Артюхины (47 рыб, 180,18 кг).
«Этот чемпионат стал больше чем просто соревнованием. Искренняя благодарность всем спортсменам, тренерам, организаторам, судьям и, конечно, нашим преданным болельщикам. Ваша поддержка – главный двигатель развития рыболовного спорта», – заявил президент Федерации рыболовного спорта России Александр Комиссаров.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
