8

Российская команда одержала победу на чемпионате Евразии по рыболовному спорту в Адыгее

Команда России победила на чемпионате Евразии по рыболовному спорту.

Соревнования прошли с 14 по 19 октября на базе спортивного комплекса «Кужора» в станице Кужорской Майкопского района Республики Адыгея.

Российская команда показала результат 452,7 кг. Второе место заняла сборная Беларуси (383,84 кг), третье – команда Казахстана (347,84 кг).

Самый крупный улов у россиян Вадима Гасанова и Руслана Брызгунова – карп весом 11,21 кг. В личном зачете победили Сергей и Алексей Артюхины (47 рыб, 180,18 кг). 

«Этот чемпионат стал больше чем просто соревнованием. Искренняя благодарность всем спортсменам, тренерам, организаторам, судьям и, конечно, нашим преданным болельщикам. Ваша поддержка – главный двигатель развития рыболовного спорта», – заявил президент Федерации рыболовного спорта России Александр Комиссаров.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
рыболовный спорт
сборная России
ТАСС
результаты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Экзотические виды в Telegram
Главные новости
Один человек погиб во время турнира по рыбалке в Пермском крае из-за столкновения с лодкой
29 августа, 11:40
В Самарской области в ноябре пройдет чемпионат России по гонкам дронов
14 августа, 16:16
Борис Кольцов: «Такое ощущение, что Люк Литтлер с дротиками родился. Но его феномен – это кропотливая работа на протяжении 14-15 лет»
12 августа, 17:59
Дартсмен Кольцов о критике в адрес федерации: «Сейчас я бы выразился грубее. Люди, которые не желают нашему виду спорта процветания, недостойны быть во главе чего-либо»
112 августа, 17:02
Вице-президент Федерации дартса России: «Отстранение Кольцова – просто безобразие. Власть в федерации узурпировали пять человек, и они считают себя хозяевами»
117 июля, 16:13
Федерация дартса России отстранила 18-кратного чемпиона страны за критику в свой адрес
3117 июля, 06:19
В России пройдет чемпионат Евразии по ловле карпа. Будут приглашены спортсмены из Китая, КНДР, Венгрии, Турции, Таиланда и других стран
5413 июля, 14:50
В Совфеде предложили присваивать спортивные разряды и звания по гонкам дронов
28 июля, 08:45
Российские игроки смогут выступить в квалификации на чемпионат мира по дартсу
17 июня, 14:00
Путин поручил проводить в России чемпионаты пилотирования дронов для детей старше 7 лет
9516 июня, 18:49
Ко всем новостям
Последние новости
Кинопоиск эксклюзивно покажет пятый турнир российского Падел Тура. Он впервые пройдет в Екатеринбурге
19 сентября, 14:00
В Тюмени пройдет Гранд-финал Континентальной лиги боулинга. Финалы прокомментирует Губерниев в эфире «Матч ТВ»
22 ноября 2024, 13:13
Российские спортсмены выступят на чемпионате мира по мас-рестлингу в Киргизии
5 ноября 2024, 11:55
Массовая драка произошла на матче чемпионата России по регболу в Челябинске
5 ноября 2024, 11:02
27 октября в Ижевске стартует 7-й этап Континентальной лиги боулинга. Финалы прокомментирует Губерниев в эфире «Матч ТВ»
24 октября 2024, 15:38
6 октября в Тюмени стартует шестой этап Континентальной лиги боулинга. Финалы покажет «Матч ТВ» под комментарий Губерниева
130 сентября 2024, 16:08
В Ташкенте пройдет Кубок Континентальной лиги боулинга. Финалы в прямом эфире покажет «Матч ТВ»
319 августа 2024, 10:25
В Красноярске проходит Кубок России по боулингу. Финалы в прямом эфире покажет «Матч ТВ»
3 июля 2024, 06:55
16 июня в Казахстане стартует четвертый этап Континентальной лиги боулинга. Финалы в прямом эфире покажет «Матч! Игра»
7 июня 2024, 08:56
В Калужской области пройдет Фестиваль внутренней и внешней гармонии М.И.Р.
24 мая 2024, 10:56