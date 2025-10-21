Барбашев набрал 1+1 в матче с «Каролиной» и стал 2-й звездой. У форварда «Вегаса» 8 очков и «+5» в 7 играх в сезоне

Иван Барбашев набрал 1+1 в матче с «Каролиной» и стал 2-й звездой.

Форвард «Вегаса » отметился голом и результативной передачей в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (4:1).

На счету 29-летнего россиянина 8 (3+5) очков в 7 играх в текущем сезоне при полезности «+5».

Сегодня Барбашев (14:31, 0:38 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «+2». Он реализовал 1 из 2 бросков в створ и допустил 2 потери.