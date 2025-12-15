  • Спортс
  • Вера переходит в «Локомотив», контракт – на 2,5 года. Москвичи пытались подписать хавбека летом, но он перешел в «Аль-Вахду» («СЭ»)
Вера переходит в «Локомотив», контракт – на 2,5 года. Москвичи пытались подписать хавбека летом, но он перешел в «Аль-Вахду» («СЭ»)

Лукас Вера переходит в «Локомотив».

Бывший полузащитник «Оренбурга» и «Химок» Лукас Вера близок к переходу в «Локомотив».

По информации «СЭ», аргентинец подпишет контракт с «Локомотивом» на 2,5 года. Вера вылетел в Москву для прохождения медосмотра.

Последним клубом Веры была «Аль-Вахда». В сентябре клуб из ОАЭ разорвал контракт с полузащитником, 28-летний футболист не провел за команду ни одного матча.

«Локомотив» пытался подписать Веру летом, но тогда трансфер сорвался.

Вера о срыве перехода в «Локо»: «Только «Аль-Вахда» проявила серьезную заинтересованность. Для меня важно и ценно такое отношение»

Галактионов о срыве трансфера Веры в «Локо»: «Важно, когда люди держат слово. Ему взяли билеты, он летел в Москву подписывать контракт»

Вера об уходе из «Аль-Вахды»: «Летом они бились за меня, долго вели переговоры, а спустя всего 3 месяца позвонили, чтобы разорвать контракт. Это невероятно, нелогично»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
