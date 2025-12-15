Гендиректор «Спартака» о Станковиче: «Клуб выполнил все обязательства в отношении Деяна и его штаба»
Сергей Некрасов: «Спартак» выполнил все обязательства в отношении Станковича.
Гендиректор «Спартака» Сергей Некрасов заявил, что клуб полностью рассчитался с бывшим главным тренером команды Деяном Станковичем и его штабом.
Сербский специалист покинул свой пост 11 ноября, исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов.
«Это [расторжение соглашения] проходило в полном соответствии с условиями контракта. Клуб выполнил абсолютно все обязательства в отношении Деяна и его тренерского штаба», – сказал Некрасов.
На вопрос о том, отказывался ли Станкович от части полагающейся ему зарплаты, Некрасов подчеркнул, что красно-белые выполнил все условия.
Что делать с Хаби Алонсо?32939 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: РИА Новости
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости