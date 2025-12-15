Сафонов о командном фото «ПСЖ»: «Я здесь есть. Пошли новости про фотошоп – нет, это я тут притаился😁»
Матвей Сафонов объяснил ситуацию с командным фото «ПСЖ».
Перед полетом в Катар на финал Межконтинентального кубка ФИФА, где парижане 17 декабря сыграют с «Фламенго», в соцсетях «ПСЖ» опубликовали командное фото. На нем не видно вратаря Матвея Сафонова, включенного в заявку на матч. В следующем посте «ПСЖ» видно, что Сафонов позирует для фото вместе с основной командой.
«Вам может показаться, что меня здесь нет, но я здесь есть. 😁🤝
Всегда чувствовал себя некомфортно, пытаясь поместиться на общих фотографиях. 🙃 Мое мнение, что если тебя перекрывают на фотке – расслабься и не порть фотографию. 😂
P.S. Пошло много новостей, что использовался фотошоп. Нет, это я тут притаился😁», – написал Сафонов.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
