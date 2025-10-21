Шестеркин отразил 29 из 31 броска «Миннесоты» и стал 3-й звездой матча. Во 2-м периоде Капризов разбил его защиту для шеи, бросив с острого угла
Игорь Шестеркин отразил 29 из 31 броска «Миннесоты» и стал 3-й звездой матча.
Вратарь «Рейнджерс» отыграл матч регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (1:3).
В текущем сезоне у 29-летнего россиянина 2 победы в 6 играх при 95,7% сэйвов и коэффициенте надежности 1,17.
Во 2-м периоде форвард «Уайлд» Кирилл Капризов бросил по воротам Шестеркина с острого угла и разбил его защиту для шеи.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости