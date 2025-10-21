Шестеркин отразил 29 из 31 броска «Миннесоты» и стал 3-й звездой матча. Во 2-м периоде Капризов разбил его защиту для шеи, бросив с острого угла

Игорь Шестеркин отразил 29 из 31 броска «Миннесоты» и стал 3-й звездой матча.

Вратарь «Рейнджерс » отыграл матч регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (1:3).

В текущем сезоне у 29-летнего россиянина 2 победы в 6 играх при 95,7% сэйвов и коэффициенте надежности 1,17.

Во 2-м периоде форвард «Уайлд» Кирилл Капризов бросил по воротам Шестеркина с острого угла и разбил его защиту для шеи.