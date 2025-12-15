Вера будет получать в «Локомотиве» 5 млн рублей в месяц. Медосмотр – завтра
Лукас Вера подпишет контракт с «Локомотивом» с зарплатой 5 млн рублей в месяц.
Бывший полузащитник «Оренбурга» и «Химок» Лукас Вера, близкий к переходу в «Локомотив», подпишет с клубом контракт с зарплатой 5 млн рублей в месяц, сообщает «Чемпионат».
28-летний аргентинец прибудет в Москву для прохождения медосмотра 16 декабря.
Ранее сообщалось, что Вера близок к переходу в «Локомотив» на 2,5 года после разрыва контракта с клубом из ОАЭ «Аль-Вахда», за который он не провел ни одного матча.
В России Вера выступал за «Оренбург» и «Химки». В РПЛ он провел 85 матчей и забил 10 голов.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Чемпионат»
