Вера будет получать в «Локомотиве» 5 млн рублей в месяц. Медосмотр – завтра

Лукас Вера подпишет контракт с «Локомотивом» с зарплатой 5 млн рублей в месяц.

Бывший полузащитник «Оренбурга» и «Химок» Лукас Вера , близкий к переходу в «Локомотив», подпишет с клубом контракт с зарплатой 5 млн рублей в месяц, сообщает «Чемпионат».

28-летний аргентинец прибудет в Москву для прохождения медосмотра 16 декабря.

Ранее сообщалось , что Вера близок к переходу в «Локомотив » на 2,5 года после разрыва контракта с клубом из ОАЭ «Аль-Вахда », за который он не провел ни одного матча.

В России Вера выступал за «Оренбург» и «Химки». В РПЛ он провел 85 матчей и забил 10 голов.